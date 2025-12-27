Geneven oikeus langetti kahdeksan vuoden tuomion: algerialaismies raiskasi amerikkalaisturistin hotellin portaikossa

Amerikkalainen psykologi joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi Geneven yössä — oikeus piti tekoa kiistattomana ja erityisen raakana.

Geneven vanhassakaupungissa tapahtunut brutaali hyökkäys sai torstaina oikeudellisen päätöksen, kun rikostuomioistuin tuomitsi Algerian kansalaisen kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen amerikkalaisturistin raiskauksesta. Oikeus totesi teon olleen poikkeuksellisen julma ja hylkäsi puolustuksen vaatimuksen vapauttamisesta. Vankeusrangaistuksen jälkeen mies karkotetaan Sveitsistä 12 vuodeksi.

Hyökkäys alkoi kadulla – päättyi hotellin portaikkoon

Tapahtumat saivat alkunsa helmikuun 26. päivän vastaisena yönä vuonna 2024, kun nainen oli palaamassa hotelliinsa Geneven keskustassa. Häntä lähestyi kadulla mies, joka tarjosi kokaiinia. Nainen kieltäytyi ja jatkoi matkaansa — mutta mies seurasi perässä.

Hotellin valvontakamerat tallensivat, kuinka mies astui sisään naisen perässä hieman ennen kello kahta aamuyöllä. Tallenteissa hän tarttuu naiseen väkisin, yrittää suudella tätä ja muuttuu yhä aggressiivisemmaksi naisen horjuessa humalassa ja yrittäessä työntää hyökkääjää pois.

Videolla näkyy, kuinka nainen takertuu seinään estääkseen miestä raahaamasta häntä portaikkoon, joka jää kameroiden ulkopuolelle. Hetkeä myöhemmin nainen palaa näkyviin sokissa, osittain riisuttuna. Mies ilmestyy pian perässä, vetäen housujaan kiinni.

Oikeus: “Ei jäänyt sijaa muille tulkinnoille”

Vaikka itse raiskaus ei tallentunut kameralle, oikeus piti tapahtumien kulkua kiistattomana. Puheenjohtajatuomari Sylvie Bertrand-Curreli totesi, että todisteet muodostivat yhtenäisen ja selkeän kokonaisuuden.

Uhrin kertomusta kuvailtiin johdonmukaiseksi ja uskottavaksi. Pienet yksityiskohtien vaihtelut selitettiin traumaattisen kokemuksen vaikutuksilla — ei epäluotettavuudella.

Rikospaikkatutkinta vahvisti, että naista oli lyöty päähän, ja hänelle oli aiheutunut aivotärähdys. Uhrista löydettiin hyökkääjän DNA:ta suusta, sukupuolielimistä ja vaatteista. Puolustuksen esiin nostama siemennesteen puuttuminen ei horjuttanut johtopäätöstä väkisin tapahtuneesta yhdynnästä.

Oikeus katsoi myös, että teko täytti julmuuden tunnusmerkit: väkivaltaa käytettiin selvästi enemmän kuin uhrin vastarinnan murtamiseen olisi vaadittu, ja hyökkäys aiheutti uhrille syvää kauhua.

Puolustus selitteli päihtymystä ja muistamattomuutta – oikeus ei uskonut

Oikeudenkäynnissä syytetty, noin kolmekymppinen mies, ei kiistänyt olevansa videolla näkyvä henkilö. Hän väitti kuitenkin olevansa tapahtumahetkellä niin päihtynyt alkoholista, hasiksesta ja kokaiinista, ettei muista mitään.

Tuomarit totesivat, ettei mies näytä tallenteissa lainkaan toimintakyvyttömältä. Yritys väittää tapahtumia “yhteisymmärrykseksi” torjuttiin täysin — videomateriaali ja uhrin kertomus osoittivat päinvastaista.

Uhri palasi Geneveen kohtaamaan hyökkääjänsä

Yhdysvalloista kotoisin oleva kolmen lapsen äiti ja psykologi matkusti Geneveen lähes kaksi vuotta tapahtumien jälkeen osallistuakseen oikeudenkäyntiin. Hän kertoi viettäneensä iltaa ystävien ja perheen kanssa ja juoneensa runsaasti alkoholia.

Hän kuvasi, kuinka sama mies oli ensin tarjonnut hänelle kokaiinia hotellin ulkopuolella ja ilmestynyt myöhemmin sisälle, missä muuttui väkivaltaiseksi. Ohikulkijat löysivät hänet myöhemmin kadulta paljain jaloin, sekavana ja pahoinpideltynä. Nainen kertoi menettäneensä tajuntansa hyökkäyksen aikana.

Pako Sveitsistä päättyi törmäykseen poliisiautoon

Hyökkäyksen jälkeen mies pakeni Sveitsistä ja ylitti rajan Italiaan St. Bernardin tunnelin kautta. Hän jäi kiinni Aostassa vain muutamaa päivää myöhemmin, yritettyään paeta poliisin tiesulkua ja törmättyään poliisiautoon. Hänet luovutettiin Geneveen oikeudenkäyntiä varten.

Syyttäjät vaativat yhdeksän vuoden tuomiota ja kuvasivat tapausta “jokaisen naisen painajaiseksi”. Oikeus päätyi hieman lievempään, mutta edelleen ankaraan kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen.

