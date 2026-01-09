Ghanalaismies raiskasi vaimonsa muovipussi päässä – puolustus vetosi afrikkalaiseen kulttuuriin

”Emme elä Afrikassa”, totesi belgialaisnainen, jonka aviomies raiskasi ja kuristi häntä – oikeudessa vedottiin kulttuuriin.

Belgian Turnhoutin rikostuomioistuimessa käsiteltiin keskiviikkona tapausta, joka on herättänyt laajaa huomiota. Ghanasta kotoisin oleva mies, tunnistettu nimikirjaimilla JS, tuomittiin raiskauksesta ja kuristamisesta. Uhrina oli hänen oma vaimonsa, joka heräsi elokuun 27. päivänä muovipussi päänsä ympärillä ja aviomies oli hänen päällään.

Tapaus sai alkunsa kotihälytystehtävänä, mutta muuttui nopeasti raiskaustutkinnaksi, kun mies itse antoi poliisille lausunnon, joka johdatti viranomaiset seksuaalirikoksen jäljille.

”Pelkäsin miestäni – tämän on muututtava”

Uhri kertoi poliisille heränneensä siihen, että hänen päänsä oli kääritty roskapussiin ja aviomies yritti kuristaa häntä. Tämän jälkeen mies raiskasi hänet.

Syyttäjä Hanne Hendrickx kuvasi oikeudessa, kuinka uhri kertoi pelkäävänsä miestään ja toivovansa tilanteen muuttuvan. JS puolestaan myönsi raiskauksen, mutta kielsi muun väkivallan. Hän väitti, että kyseessä oli ”vain” raiskaus ja että hän oli aiemminkin pakottanut vaimonsa seksiin tämän tahdosta riippumatta.

Puolustus: ”Kulttuurissa naisen kuuluu palvella miestään”

Puolustuksen puheenvuoro herätti salissa hämmennystä. Asianajajan mukaan JS:n tekoa tulisi tarkastella hänen kulttuuritaustansa valossa. ”He tulevat kulttuurista, jossa naisen kuuluu tyydyttää miehensä, vaikka tämä ei haluaisi”, asianajaja totesi.

Puolustuksen mukaan miehen mustasukkaisuus ja seksuaaliset vaatimukset johtuivat siitä, että vaimo työskentelee öisin, eikä pariskunnalla ole ollut seksiä viikkoihin. ”Hän ei ymmärtänyt, ettei avioliitto oikeuta seksin vaatimiseen milloin tahansa”, syyttäjä Hendrickx sanoi.

Uhrin toive: ”Toivottavasti hän ymmärtää, ettei tämä ole Afrikka”

Uhrin mukaan JS:n on vihdoin ymmärrettävä, että he eivät elä Afrikassa. ”Avioliitto ei oikeuta raiskaukseen”, Hendrickx painotti. Mikäli mies ei ymmärrä länsimaisia arvoja ja normeja, hänen on saatava tukea niiden sisäistämiseen.

Belgialaislehti 7sur7 kuvasi JS:n suhtautumista kylmäksi ja välinpitämättömäksi. Mies yritti vähätellä tekoaan sekä poliisille että oikeudessa.

Pariterapiaa odotellessa – tuomio helmikuussa

Puolustuksen mukaan uhri haluaa miehensä takaisin kotiin. Pariskunnan on määrä aloittaa pariterapia tammikuun 12. päivänä. JS:n tuomio julistetaan 4. helmikuuta. Syyttäjä vaatii kolmen vuoden vankeusrangaistusta.

Lähde: Remix News

