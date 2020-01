Gotlannissa 40 maahanmuuttajanaista saa ajo-opetusta arabiaksi – tavoitteena työnsaannin helpottaminen

Gotlannissa 40 maahanmuuttajanaista osallistuu projektiin, jonka aikana he saavat ajokortin. Tavoitteena on parantaa maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksia saada työtä.

Gotlannin integraatioyksikössä työskentelevä Latifa Rachidy kertoo, että useimmilla Gotlantiin saapuvilla maahanmuuttajanaisilla ei ole ajokorttia. Asiasta kertovan SR:n mukaan ajokortti kuitenkin saattaisi parantaa työnsaantimahdollisuuksia.

Koska autokoulu on kallis ja useimmilla maahanmuuttajilla on vaikeuksia kustantaa sen suorittamista itse, Gotlannissa on tarttuttu toimeen kustannusten alentamiseksi.

Rachidy on ottanut yhteyttä aikuiskoulutuskeskukseen, joka on aloittanut ajokorttiin tähtäävän projektin yhdessä Punaisen Ristin kanssa. Noin 40 pääsääntöisesti Syyriasta lähtöisin olevaa naista osallistuu teoriatunneille ja ajo-opetukseen saadakseen ajokortin.

Latifa Rachidy kertoo, että Gotlannin lääninhallinto ei rahoita toimintaa. Vain hänen työpanoksensa menee joka keskiviikko projektille. Osa naisista ei osaa ruotsia, joten hän auttaa kääntämään opetuksen arabiaksi.

Myös Smålannissa sijaitsevassa Oskarshamnissa havahduttiin viime syksynä Lähi-idästä lähtöisin olevien naisten ajokortin tarpeeseen. Kunta myönsi 378 000 kruunun määrärahan, jotta 12 Lähi-idästä lähtöisin olevaa naista saisi ajo-opetusta arabiankielellä.