Greta Thunberg pidätettiin Lontoossa – tuki terroristijärjestöksi luokitellulle ryhmälle johti kiinniottoon

Lontoon poliisi pidätti Thunbergin epäiltynä terrorilain rikkomisesta, kun hän osallistui Palestine Actionia tukeneeseen mielenilmaukseen.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, 22, joutui tiistaina Lontoon poliisin haltuun protestissa, joka kohdistui Aspen Insurance -yhtiön rakennukseen Fenchurch Streetillä. Thunberg istui kadulla mielenosoittajien joukossa ja piti käsissään kylttiä, jossa luki: “Tuen Palestiina Actionin vankeja. Vastustan kansanmurhaa.”

Kyltin sisältö ei jäänyt poliisilta huomaamatta. Lontoon poliisi vahvisti myöhemmin, että Thunberg pidätettiin epäiltynä esineen esillä pitämisestä, joka tulkittiin tuenosoitukseksi Britannian terrorilistalle merkitylle järjestölle – teko, joka rikkoo Terrorism Act 2000 -lain 13. pykälää.

Palestine Action kiellettiin kesällä – tuki tulkitaan rikokseksi

Palestine Action -niminen ryhmä lisättiin Yhdistyneen kuningaskunnan viralliseen terroristijärjestöjen luetteloon kesäkuussa. Ryhmä on tunnettu aggressiivisista ja usein laittomista iskuistaan yrityksiä ja laitoksia vastaan, joita se syyttää Israelin tukemisesta.

Kun järjestö on virallisesti kielletty, sen tukeminen – myös symbolisesti, kuten kyltin kautta – voidaan tulkita rikokseksi. Juuri tämä tulkinta johti Thunbergin pidätykseen.

Protesti muuttui nopeasti poliisioperaatioksi

Samaan aikaan, kun Thunberg istui kadulla, kaksi muuta aktivistia oli jo otettu kiinni epäiltynä vahingonteosta. Heidän kerrotaan iskeneen rakennukseen vasaroilla ja levittäneen punaista maalia, jonka väitetään olleen peräisin muokatuista palosammuttimista.

Poliisi joutui käyttämään erikoiskoulutettuja yksiköitä irrottamaan nämä aktivistit, sillä he olivat liimanneet itsensä kiinni rakennuksen läheisyyteen. Tilanne kärjistyi nopeasti, ja videomateriaali osoittaa, kuinka poliisit poistivat Thunbergin kyltin ennen kuin veivät hänet pois paikalta.

Thunbergin protestilinja koventunut

Thunberg on viime vuosina laajentanut aktivismiaan ilmastokysymyksistä geopoliittisiin ja ideologisiin teemoihin. Hänen osallistumisensa Palestine Actionia tukeviin mielenosoituksiin on herättänyt laajaa keskustelua, sillä järjestö on tunnettu radikaaleista toimintatavoistaan ja nyt myös virallisesta terroriluokituksestaan.

Lontoon poliisin toimet osoittavat, että Britannia suhtautuu tiukasti kaikkeen, mikä voidaan tulkita kiellettyjen ryhmien tukemiseksi – riippumatta siitä, kuka tukensa ilmaisee.

Pidätys herättää kysymyksiä aktivismin ja lain rajapinnasta

Thunbergin kiinniotto nostaa jälleen esiin kysymyksen siitä, missä kulkee rajanveto poliittisen aktivismin ja lain rikkomisen välillä. Vaikka mielenosoittaminen on demokraattisen yhteiskunnan perusoikeus, terrorilainsäädäntö ei jätä tulkinnanvaraa kiellettyjen järjestöjen tukemiselle.

Tapaus tulee todennäköisesti jatkamaan keskustelua siitä, kuinka pitkälle aktivistit voivat mennä ja missä vaiheessa viranomaiset katsovat rajan ylittyneen.