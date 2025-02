Gynekologi hyllytettiin – käännytti transpotilaan pois vastaanotolta: ”Minulla ei ole taitoja hoitaa miehiä”

Rangaistus gynekologille annetaan siitä huolimatta, että Ranskassa on huutava pula gynekologeista, jotka voivat hoitaa naisia.

Paun kaupungissa gynekologina toiminut ranskalainen lääkäri on nyt saanut rangaistuksen, koska hän oli ilmoittanut olevansa ”epäpätevä” hoitamaan naiseksi muuttunutta miestä, mikä sai LGBT-järjestöt raivon valtaan.

Tapaus juontaa juurensa elokuuhun 2023, mutta lääkäri Victor Acharian on vasta nyt saanut lääkärikunnan rangaistuksen, joka on kuukauden mittainen kielto harjoittaa lääkärin ammattia. Kaikkiaan tohtori Acharian sai kuuden kuukauden kiellon harjoittaa lääkärin ammattia, mutta kuudesta kuukaudesta viisi on ehdollista rangaistusta. Jos hän rikkoisi rangaistusta, gynekologi saisi kokonaisuudessaan kuuden kuukauden ammatinharjoittamiskiellon.

Transpotilas oli varannut ajan Doctolibin kautta ja meni lääkärin vastaanotolle kumppaninsa kanssa.

”Nainen selitti minulle, että hän oli siirtymävaiheessa”, lääkärin vastaanoton sihteeri kertoi Le Figaro -lehdelle. ”Ilmoitin asiasta välittömästi lääkärille sisäisen viestin välityksellä. Lääkäri vastasi: ”En käsittele sellaista, Bordeaux’ssa tai Toulousessa on sitä varten erikoislääkäreitä”, viestin, jonka välitin heille. Heistä tuli kuitenkin hyvin aggressiivisia ja kutsuivat minua ‘transfobiseksi’.””

Transhenkilö käännytettiin pois vastaanotolta, ja lääkärin kerrotaan sanoneen hoitavansa vain ”oikeita naisia”.

Transnainen antoi kumppaninsa kanssa lääkäristä huonon Google-arvostelun, ja he väittivät hänen vastanneen ”loukkaavasti” heidän antamaansa arvosteluun.

”Minulla ei ole taitoja hoitaa miehiä, vaikka he olisivat ajaneet partansa ja tulleet kertomaan sihteerilleni, että heistä on tullut naisia”, hän kirjoitti vastauksessaan.

Kun pariskunta kääntyi eri kansalaisjärjestöjen ja aktivistiryhmien, kuten SOS Homophobie -järjestön, puoleen, he julkistivat tapauksen ja tekivät valituksen terveysviranomaisille. Transnainen otti yhteyttä myös lääkäreiden järjestöön.

Bordeaux’n lääkärikunnan alueellisen neuvoston ensimmäinen instanssi tuomitsi 16.12.2024 miehen kuuden kuukauden hyllytykseen.

”Olemme tyytyväisiä saadessamme vahvistuksen sille, että se, mitä tuona päivänä tapahtui, oli täysin epänormaalia”, transnaisen asianajaja kertoi tuolloin ranskalaiselle La République des Pyrénées -lehdelle.

Tohtori Acharian totesi, että hän tapasi ”50 potilasta päivässä aamukahdeksasta iltayhdeksään” ja ‘pahoitteli’, että hänen vastauksensa Googleen lähetettyyn ”halventavaan mielipiteeseen” ”saattoi loukata jotakuta”.

”Se ei ollut tarkoitukseni”, hän sanoi. ”En ole transfobinen tai homofobinen, ja olen auttanut monia homoseksuaalisia potilaitani saamaan lapsen. Olisin voinut ottaa tämän henkilön vastaan, pakottaa hänet maksamaan 80 euron konsultaation, kertoa hänelle, että olen täysin epäpätevä: Sitäkö he halusivat? Nämä ihmiset saavat hormonihoitoa, jonka ovat määränneet erityispalvelut. Jätän heidän vastuulleen niiden hallinnan.”

Lääkärin virantoimituksesta pidättäminen tapahtuu aikana, jolloin Ranska kamppailee jo nyt uskomattoman gynekologipulan kanssa.

Ranskassa on vakava pula gynekologeista

Vuonna 2018 laaditussa raportissa todettiin, että gynekologien määrä on vähentynyt 42 prosenttia viime vuosikymmenen aikana, vain 1 136:een Ranskassa. Raportissa todettiin, että ”se tarkoittaa, että kiireiset lääkärit joutuvat hylkäämään erikoislääkäriä etsiviä naisia”.

Toisessa Sante Academien raportissa esitetään hieman erilaisia lukuja eri vuosilta, mutta myös siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti naisten kasvavasta kriisistä, joka johtuu gynekologien puutteesta.

”Ensimmäisessä erikoislääkäripulaa Ranskassa käsittelevässä artikkelissamme totesimme, että odotusaika gynekologin vastaanotolle oli 60 päivää.” Kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta Jean-Philippe Tanguy esitti vastalauseen siitä, että kolmasosalla Ranskan osastoista ei ole gynekologeja.

Nämä ovat hälyttäviä lukuja, jotka eivät onneksi pidä täysin paikkaansa. Vuonna 2007 Ranskassa oli nimittäin 1 945 gynekologia, kun taas vuonna 2023 30 miljoonaa naista varten on vain 816 gynekologia, joista ”vain” 11:llä ei ole gynekologia.”

Sante Academie toteaa lisäksi, että hallitus pyrkii ryhtymään toimiin kriisin torjumiseksi, muun muassa senaattorit pyrkivät lisäämään tietoisuutta. ”Senaattori Jean-François Langeot kiinnitti 9. toukokuuta 2024 terveydestä ja ennaltaehkäisystä vastaavan työ-, terveys- ja solidaarisuusministerin valtuutetun ministerin huomiota lääketieteellisen gynekologian tilanteeseen”, Sante Academie kirjoitti.

Raportissa siteerataan sitten Langeot’ta: ”Lääketieteellisen gynekologian komitea (CDGM) pyytää, että lääketieteellinen gynekologia olisi jokaisen naisen saatavilla ja että ryhdyttäisiin tehokkaisiin toimenpiteisiin uusien gynekologien kouluttamiseen tarkoitettujen avoimien harjoittelijapaikkojen osalta.”

Lähde: Remix News

