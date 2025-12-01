Haagan väkivaltarikosta tutkitaan murhan yrityksenä

Helsingin poliisi tutkii lauantaina Pohjois-Haagassa tapahtunutta väkivaltarikosta. Paikan päältä kiinniotettua miestä epäillään murhan yrityksestä, tapon yrityksestä sekä pahoinpitelystä.

Helsingin poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen epäillystä väkivaltarikoksesta lauantaina kello 14.16.

Epäilty väkivallanteko tapahtui Teuvo Pakkalantiellä, Pohjois-Haagassa. Tilanne tapahtui kerrostalon rappukäytävässä.

Poliisi otti välittömästi tapahtumapaikalta kiinni miehen, jota epäillään väkivaltarikoksesta. Paikalta toimitettiin sairaalaan useampi henkilö, jotka saivat hoitoa eri asteisiin vammoihin. Poliisin tietojen mukaan epäilty ja uhrit tunsivat toisensa entuudestaan.

Paikalla oli useita poliisin ja ensihoidon partioita. Poliisi eristi rikospaikan ja suoritti teknistä ja taktista tutkintaa. Tapauksen tutkinta on alkuvaiheessa, eikä tässä vaiheessa ole mahdollista antaa yksityiskohtaisempia tietoja tapahtumista.