Haastattelu Iku-Tieran kanssa ”Henki, maa & veri” -pamfletin julkaisusta

Tänä syksynä Kielletyt Kirjat julkaisi mielenkiintoisen pamfletin nimeltä ”Henki, maa & veri”, joka tutkii kansallismielisyyttä harvinaisesta näkökulmasta – henkisten arvojen ja erityisesti esikristillisen traditionalismin kautta. Kirjan esittelyssä todetaan:

”Kansallismielinen politiikka pohjautuu puhtaimmillaan muinaiseurooppalaiseen perinteeseen, joka näkee yhteiskunnallisen järjestyksen heijastuksena kosmisesta järjestyksestä. Euroopan kulta-aikana esi-isämme elivät hierarkkisissa soturiyhteiskunnissa, joissa valtiollisten velvoitteiden toteuttaminen oli samalla hengellinen harjoitus. Tämä teos avaa esi-isiemme unohdettua maailmankuvaa ja osoittaa, kuinka keinotekoisia meidän ajallemme ominaiset vastakkainasettelut pyhän ja poliittisen sekä hengellisen ja rodullisen toiminnan välillä ovat. Todellisuudessa mitään jakolinjaa ei ole koskaan ollutkaan.”

Kansalainen haastatteli pamfletin kirjoittajaa, Iku-Tieraa, joka kertoi teoksen taustoista ja maailmankuvastaan.

Hei ja onneksi olkoon mielenkiintoisen ja ainutlaatuisen teoksen julkaisusta! Onko tämä ensimmäinen painettu teoksesi?

Iku-Tiera: – Hei ja kiitos! Olen ollut mukana useissa kansallismielisissä kirjoitushankkeissa eri ryhmien ja julkaisujen kautta jo useamman vuoden ajan. ”Henki, maa & veri” oli kuitenkin monessa mielessä uuden alku. Tämä on ensimmäinen painettu julkaisu juuri tämän nimimerkin alla. Kirjoitustyö ja sen taustalla ollut tutkimus ovat olleet niin inspiroivia, että ne ovat avanneet minulle täysin uuden polun suomalaista traditionalismia syvällisesti tutkivaan suuntaan. Tällä polulla tulen varmasti kulkemaan vielä vuosikymmeniä.

Mistä ajatus pamfletin kirjoittamiseen syntyi?

Iku-Tiera: – Pamfletin alkuperäiset artikkelit julkaistiin verkossa vastineena kirjoitukselle, joka puolestaan julkaistiin suomalaisella traditionalistiseksi itseään kutsuvalla verkkosivulla. Kritisoimassani tekstissä tehtiin radikaali ero kansallismielisten eri suuntauksien välillä: siinä tuomittiin ”natsien” vulgaarina pidetty rotuajattelu, jota pidettiin ala-arvoisena verrattuna niin sanottujen kulttuurinationalistien ”monisyiseen” maailmankatsomukseen.

– Oma maailmankatsomukseni on kehittynyt jo nuoruudessani lukemieni teosten, kuten Platonin Valtion, Bhagavad Gitan ja Friedrich Nietzschen tuotannon, pohjalta. Näistä vaikutteista muotoutui kansallissosialistinen poliittinen katsomukseni, ja olen jo pitkään tuntenut tiettyä vastenmielisyyttä niitä kansallismielisiä kohtaan, jotka väittävät kansallissosialismin olevan ristiriidassa esi-isiemme tradition kanssa. Pamflettini on puolustuspuhe muinaiselle eurooppalaiselle maailmankatsomukselle, joka yhdisti biologisen ihmiskuvan (rotuajattelu ja eugeniikka) sekä vahvan valtion ja johtajaperiaatteen ihanteet jo ennen ajanlaskun alkua.

Mitä pamfletin nimi ”Henki, maa & veri” tarkoittaa?

Iku-Tiera: – Pamfletin nimi on lainaus Freiburgin yliopiston rehtoriksi vuonna 1933 nousseen saksalaisen kansallissosialistifilosofi Martin Heideggerin virkaanastujaispuheesta. Heideggerin filosofia kulkee pamfletin punaisena lankana. Hän käsitteli poikkeuksellisella tavalla sitä, kuinka kansanhengen myyttinen liekki voidaan sytyttää roihuamaan jopa modernissa Euroopassa, jossa materialismi ja luonnontieteet olivat tehneet ihmisistä kyynisiä ja skeptisiä – kuten Heidegger itse olisi sanonut, ”teknologisesti ajattelevia”.

– Heideggerin filosofian avulla selitän, kuinka vahvan johtajan alaisuudessa toimiva, biologista ihmiskuvaa vaaliva soturivaltio voi elvyttää muinaisen henkisen tradition. Pamfletissani kumoan kansallissosialistien vihollisten argumentit ja osoitan, että biologinen ihmiskuva, totalitaarinen valtio-oppi ja johtajaperiaate ovat osa aitoa eurooppalaista viisausperinnettä, kun taas niiden vastaiset aatteet kumpuavat Euroopan rappion, liberalismin ja modernismin henkisestä ilmapiiristä.

– ”Maa” ja ”veri” ovat käsitteet, jotka jopa nykyihminen ymmärtää helposti, mutta ”henki” on käsite, jonka Eurooppa on viime vuosisatojen aikana lähes unohtanut. Tässä pamfletissa yritän avata sitä, kuinka alkuperäiset eurooppalaiset arvot perustuvat vahvaan metafyysiseen maailmankuvaan eli idealismiin, jonka ymmärtäminen on avain muinaisten symbolien ja rituaalien merkityksen tulkintaan.

Pamfletissa käsitellään monia haastavia filosofisia kysymyksiä. Kenelle julkaisu on tarkoitettu?

Iku-Tiera: – Tämä teos todellakin vie syvälle metafyysisiin kysymyksiin, jotka ovat olleet läsnä eurooppalaisessa ajattelussa jo ennen antiikin filosofian syntyä. Esi-isämme pohtivat samoja teemoja aluksi suullisten maailmansyntyrunojen kautta ja myöhemmin esimerkiksi Platonin akatemiassa, vedalaisissa kouluissa ja muissa oman aikansa korkeinta tieteellistä edistystä edustaneissa yliopistoissa.

– Tämä julkaisu ei ole kevyintä luettavaa, mutta siinä käsiteltyjen aiheiden sisäistäminen on äärettömän palkitsevaa. Tavoitteena on, että lukija ymmärtää perinteisten myyttien ja symbolien syvällisen merkityksen – ei vain primitiivisinä uskomuksina, vaan filosofisina järjestelminä, jotka selittävät kosmoksen luonteen ja ihmisen roolin siinä. Pamflettini on tarkoitettu kaikille kansallismielisille, jotka haluavat syventää omaa ymmärrystään muinaisesta eurooppalaisesta valtio-opista, kansallisista myyteistä ja niiden taustalla vaikuttavasta metafyysisestä maailmankuvasta.

Pamfletissa käytetään usein termiä arjalainen. Tämä termi on ollut vahvasti stigmatisoitu länsimaissa toisen maailmansodan jälkeen. Mitä tarkoitat, kun kirjoitat arjalaisista?

Iku-Tiera: – Arjalainen käsite on ollut pitkään väärinymmärretty ja jopa stigmatisoitu, mutta viime vuosikymmeninä tehty tutkimus on vahvistanut monet Kolmannessa valtakunnassa vallinneet teoriat. Arjalaiset olivat Mustanmeren ja Kaspianmeren aroilta lähtöisin olleiden paimentolaiskansojen sekä Eurooppaa asuttaneiden maanviljelijöiden jälkeläisiä, jotka valloittivat hämmästyttävän laajoja alueita ympäri Eurooppaa, Aasiaa ja Lähi-itää pronssikaudelta lähtien. Heidän perintönsä näkyy paitsi eurooppalaisessa mytologiassa ja filosofiassa myös Intian ja Persian muinaisissa korkeakulttuureissa.

– Tutkimukset, kuten Marija Gimbutasin, J. P. Malloryn ja David Anthonyn työt, ovat avanneet arjalaisten historiallista taustaa arkeologian, kielitieteen, vertailevan mytologiatutkimuksen ja erityisesti genetiikan kautta. Arjalaiset olivat soturiaristokraatteja, ja heidän henkinen perintönsä on säilynyt meidän aikoihimme asti muun muassa Platonin Valtion ja Bhagavad Gitan kaltaisissa teoksissa. Arjalaiset muodostivat valloittamillaan alueilla äärimmäisen hierarkkisia soturiaristokratioita, joissa alistetut paikalliskansat toimivat lähtökohtaisesti alempien säätyjen edustajina. Nietzschen sanoin arjalainen valtio-oppi edusti herramoraalia, jonka vastakohta oli ja on edelleen seemiläinen orjamoraali. Kansallissosialismi oli eräs viimeisimmistä ilmentymistä eurooppalaisessa arjalaisessa tradition jatkumossa.

– Suomalaisten kannalta vasarakirveskulttuuri on erittäin tärkeä osa arjalaisen perinteen ymmärtämistä. Vasarakirveskulttuuri on osa nuorakeraamista kulttuuria ja se syntyi arjalaisten saapuessa Suomeen noin 2800–2300 eaa. Geenien ohella arjalaiset toivat Suomeen muinaisesta runoudestamme tutun patriarkaalisen ukkosjumaluuden ympärille rakentuneen mytologian sekä sille keskeisen pyhän sanaston – esimerkiksi ”jumala”, ”väinä”, ”sampo”, ”taivas”, ”mana” ja ukkosenjumalan tärkein ase ”vasara”. Tutkija Asko Parpola on kirjoittanut aiheesta vuosikymmenten ajan uraauurtavia tekstejä.

Millaisia vaikutuksia toivot pamfletilla olevan?

Iku-Tiera: – Toivon, että teos innostaa kansallismielisiä tutkimaan syvällisemmin suomalaista ja laajemmin arjalaista traditiota. Kansallismielisten tulisi ymmärtää, mistä heidän arvonsa todella kumpuavat ja miksi hierarkkinen, soturihyveitä painottava etnovaltio on ainoa mielekäs vaihtoehto. Haluan herättää kansallismieliset tarkastelemaan myyttejä ja symboleja uudella tavalla ja ymmärtämään niiden syvällinen merkitys.

– Pamflettini ei ole vain teoreettinen pohdinta, vaan se on myös kutsu toimintaan: osallistu poliittiseen aktivismiin, tavoittele fyysistä voimaa, lue ja tutki itämerensuomalaista muinaista runoutta ja Platonin Valtiota, vieraile esi-isiemme pyhillä paikoilla, harjoita vuodenkiertorituaaleja ja edistä metapoliittista taistelua esimerkiksi musiikkikulttuurin ja kirjallisuuden kautta!

Kiitos haastattelusta! Voisitko kertoa, mistä lukija voi ostaa pamfletin?

Iku-Tiera: – Kiitos itsellesi Kansalainen-julkaisun tärkeästä työstä! Pamfletin voi ostaa KielletytKirjat.com-osoitteesta: https://www.kielletytkirjat.com/product/henki-maa-veri/

– Lisäksi teosta voi ostaa paikan päältä tapahtumista, joissa Kielletyillä Kirjoilla on myyntikoju. Esimerkiksi marraskuun alussa pamflettia oli saatavilla oululaisessa Iron Shadows II -konsertissa, joka edustaa mainitsemaani metapoliittista työtä. Kehotan Kansalaisen lukijoita osallistumaan aktiivisesti kansallismielisiin tilaisuuksiin, sillä Suomessa julkaistaan nyt enemmän mielenkiintoista kansallismielistä kirjallisuutta kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen!