Haastattelussa Lahden Paluumuutto-seminaarin puhuja Jasmina Jalonen

Suomen ensimmäinen Paluumuutto-seminaari järjestetään Lahdessa lauantaina 21.3.2026. Jasmina Jalonen kertoo lähestyvänsä puheessaan asiaa kulttuurin tiimoilta ja muistuttavansa myös yksilön valinnoista.

Hei Jasmina,

Olet tulossa puhumaan Suomen ensimmäiseen Paluumuutto-seminaarin. Antaisitko lyhyen esittelyn itsestäsi.

-Kirjailija ja kansallismielinen aktivisti

Miten tärkeänä näet Paluumuuton Suomelle ja laajemmin Euroopalle?

-Esimerkkinä siitä, että yhteiskunnallinen kehitys ei kulje deterministisesti tiettyyn suuntaan, vaan asioita voidaan muuttaa jos tahtoa on, etenkin jos ne osataan brändätä.

Miten itse käsittelet aihetta omassa puheessasi?

-Lähestyn asiaa kulttuurin tiimoilta. Otan kantaa taiteeseen. Muistutan myös yksilön valinnoista, mitä olen aiemminkin puheissani tehnyt.

Mikä on viestisi niille, jotka vielä epäröivät tulla Lahteen 21.3.?

-Nyt jos koskaan on monipuolinen kattaus puhujia, myös ensikertalaisia. Esiintyjät poikkeavat toisistaan paljon ja monessa muussa asiassa saattavat olla hyvinkin erimielisiä, mutta tämä asia yhdistää heitä. Ei pidä unohtaa sitäkään, että paikalta voi ostaa hyvää kirjallisuutta edulliseen hintaan.

Kiitos paljon Jasmina!

Seminaariin voi ilmoittautua sähköpostitse seminaari@paluumuutto.fi.