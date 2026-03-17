Haastattelussa Lahden Paluumuutto-seminaarin puhuja Markus Viitala

Suomen ensimmäinen Paluumuutto-seminaari järjestetään Lahdessa lauantaina 21.3.2026. Markus Viitala kertoo käsittelevänsä puheessaan paluumuuton tuomia hyötyjä paluumuuttajille itselleen.

Moikka Markus,

Olet tulossa puhumaan Suomen ensimmäiseen Paluumuutto-seminaarin. Antaisitko lyhyen esittelyn itsestäsi.

-Olen 31-vuotias tamperelaistunut yrittäjä ja kansallismielinen aktivisti. Viime syksyyn asti toimin perussuomalaisissa ja heidän nuorisojärjestössään. Sitten päätin pitkällisen harkinnan jälkeen vaihtaa kuvioita.

Miten tärkeänä näet Paluumuuton Suomelle ja laajemmin Euroopalle?

-Jos ei Paluumuuttoa saada toteutettua riittävän laajasti, meille jää jäljelle vain huonoja tai vähintään arvaamattomia reagointitapoja väestönvaihtoon.

Miten itse käsittelet aihetta omassa puheessasi?

-Käsittelen puheessani paluumuuton tuomia hyötyjä paluumuuttajille itselleen. Ajattelin että tämä olisi uusi ja raikas tulokulma aiheeseen.

Mikä on viestisi niille, jotka vielä epäröivät tulla Lahteen 21.3.?

-Olen täysin vakuuttunut että kukaan ei jälkikäteen kadu osallistumistaan tähän historialliseen tapahtumaan. Sen sijaan moni voi jäädä katumaan että jäi kotiin.

Kiitos paljon Markus!

Seminaariin voi ilmoittautua sähköpostitse seminaari@paluumuutto.fi.