Haastattelussa Lahden Paluumuutto-seminaarin puhuja Vesa-Matti Hellstén

Suomen ensimmäinen Paluumuutto-seminaari järjestetään Lahdessa lauantaina 21.3.2026. Vesa-Matti Hellstén kertoo käsittelevänsä puheessaan paluumuuttoa ja paluumuutosta puhumisesta pääkaupunkiseudulla työskennelleen opettajan näkökulmasta.

Moikka Vesa-Matti,

Olet tulossa puhumaan Suomen ensimmäiseen Paluumuutto-seminaarin. Antaisitko lyhyen esittelyn itsestäsi

-Olen Vesa-Matti ”Vesku” Hellstén, luokanopettaja Helsingistä.

Miten tärkeänä näet Paluumuuton Suomelle ja laajemmin Euroopalle?

-Paluumuuttoa Suomessa ja Euroopassa pitää edistää monin tavoin yhteiskuntarauhan ja talouden turvaamiseksi ja myös kulttuurimme ja perimämme säilymisen kannalta.

Miten itse käsittelet aihetta omassa puheessasi?

-Käsittelen puheessani paluumuuttoa ja paluumuutosta puhumisesta pääkaupunkiseudulla työskennelleen opettajan näkökulmasta. Opettajat näkevät työssään, kuinka huono maahanmuuttopolitiikka on, yhdessä kelvottomien kasvatusajatusten ja huonon johtamisen kanssa, pilannut kouluja. Ulostuloissa huolta kuitenkin hämärretään resurssipulaksi ja tunteita paluumuuton tarpeellisuudesta ei ilmaista. Opettajien ja kasvattajien suun aukaisemisella yksinä suurimmista ja halutessaan vaikutusvaltaisimmista ammattiryhmistä on kiire.

Mikä on viestisi niille, jotka vielä epäröivät tulla Lahteen 21.3.?

-Älä odota seuraavaa hetkeä sanoa mielipiteesi huonosta maahanmuuttopolitiikasta tai olla esillä paluumuuton puolesta.

Kiitos paljon Vesa-Matti!

Seminaariin voi ilmoittautua sähköpostitse seminaari@paluumuutto.fi.