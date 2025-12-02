Haastattelussa Suomi Herää-tapahtuman juhlapuhuja Emmi Sipilä: ”Kansallismielisten naisten esiinmarssi on välttämätöntä muutoksen kannalta”

Suomi Herää-tapahtuman toinen juhlapuhuja on sosiaalisessa mediassa paljon näkyvyyttä saanut Sinimustan Liikkeen aktiivijäsen Emmi Sipilä. Hän osallistuu ensimmäistä kertaa tapahtumaan ja painottaa, että kansallismielisten yhteisöllisyys on tärkeämpää kuin koskaan.

Hei! Olet puhumassa tämän vuoden Suomi Herää-tapahtumassa. Oletko osallistunut siihen aikaisemmin, vai onko nyt ensimmäinen kerta?

– En ole aikaisemmin osallistunut. Muutama vuosi sitten oli toiveissa osallistua, mutta olin tuolloin raskaana, enkä siksi uskaltanut. Muutoinkin koko pääkaupunkiseutu on tänä päivänä enemmänkin paikka, jota vältän. Siitä huolimatta itsenäisyyspäivän tapahtumat on mielestäni etenkin näinä vaikeina aikoina erittäin tärkeitä ja myös hyvä tapa vahvistaa ja lisätä meidän kansallismielisten yhteisöllisyyttä. Olenkin todella iloinen voidessani nyt osallistua ja päästä jopa ääneen näin tärkeänä päivänä.

Olet sosiaalisessa mediassa tehnyt nimeä nuorena naisena, joka kannattaa tiukempaa nationalistista linjaa. Minkälaista palautetta olet tästä itse saanut? Pitäisikö muidenkin naisten mielestäsi astua rohkeasti esille?

– Ehdottomasti, ja haluaisinkin korostaa, että se olisi ehdottoman tärkeää muutoksen kannalta. Palautetta olen saanut ihan laidasta laitaan, mutta yllättäen niin enemmän lopulta positiivista kuin negatiivista palautetta. Monet on tullut laittamaan ihan yksityisviestiä eri somekanavissa, miten arvostavat sitä että puhun avoimesti asioista ja kuinka on piristävää nähdä välillä kansallismielisiäkin naisia äänessä. Ettei toivoa ole niin sanotusti kokonaan menetetty. Ja olenkin todella kiitollinen näistä palautteista, koska mä olen kaikkea muuta kuin huomiosta nauttiva tai rohkea ihminen. Ja nämä positiiviset palautteet on olleet lopulta ne, mitkä on saanut jatkamaan ja itseasiassa tuoneet mut tänne tapahtumaankin.

Pidit puheen vappuna Tampereella ja siitä tuli paljon kiitoksia. Minkälaisella fiiliksellä lähdet tähän suurempaan tapahtumaan?

– Pakko myöntää, että jännittää hieman. Mutta onneksi paikalla on paljon kannustavia ihmisiä.

Lopuksi, mitä sanoisit empijöille sen suhteen, pitäisikö heidän tulla Helsinkiin itsenäisyyspäivänä?

– Ehdottomasti ja tiedänkin, että monet varmasti keksivät syyn jos toisenkin olla tulematta paikalle ajatellen siihen tyyliin, ettei omalla osallistumisella ole merkitystä. Mutta mä uskallan vahvasti olla täysin toista mieltä. Yksilön valinnoilla ja teoilla on paljon suurempi merkitys, kuin mitä yksilö itse pystyy edes ymmärtämään. Sen sijaan, että ikuisesti jää sohvannurkkaan mumisemaan, miten sen kuuluisan ”jonkun” pitäisi nyt tehdä jotain, niin ryhtykää itse siihen ”jonkun” rooliin. Ole sinä se, joka aloittaa tekemään jotain yhteisen hyvän eteen.