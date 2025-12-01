Haastattelussa Suomi Herää-tapahtuman juhlapuhuja Noora Ojamäki: ”Suomalaista kohdellaan toisen luokan kansalaisena kotimaassaan”

Itsenäisyyspäivä lähestyy, ja sen myötä myös kansallismielisten perinteiset kokoontumiset. Kansalainen haastatteli tänä vuonna TikTokissa laajaa näkyvyyttä saanutta Noora Ojamäkeä, joka astuu Suomi Herää -lavalle ensimmäistä kertaa juhlapuhujana. Hän aikoo puheessaan käsitellä hoitoalan kriisiä ja maahanmuuttajien aiheuttamia ongelmia.
Hei! Pidät puheen tämän vuoden Suomi Herää-tapahtumassa. Oletko aikaisemmin pitänyt vastaavia puheita? Minkälainen ennakkofiilis?
– En ole ennen pitänyt vastaavia puheita. Ennakkofiilis todella hyvä ja odottava. On hienoa päästä puhumaan itselle tärkeästä aiheesta Suomi Herääseen.
Olet saanut laajaa näkyvyyttä etenkin TikTokissa tekemilläsi videoilla. Yllätyitkö, kun osassa videoitasi on jopa satoja tuhansia näyttökertoja?
– Kyllä se yllätti. Kommenteista näkee kuinka aiheet koskettaa monia hoitajia ja olen saanut myös yksityisviestejä siitä kuinka ovat samaa mieltä, mutta eivät uskalla tuoda julki omia mielipiteitään.
Oletko aikaisemmin osallistunut Suomi Herää-kulkueeseen?
– En ole osallistunut.
Mitä puheesi tulee käsittelemään?
– Puheeni tulee käsittelemään maahanmuuttajien aiheuttamia ongelmia hoitoalla ja sitä kuinka suomalaista kohdellaan toisen luokan kansalaisena kotimaassaan. Puheessa käsittelen myös sitä, miltä kielitaidoton hoitaja näyttää ikäihmisen silmissä pahimmillaan.
Lopuksi, mitä sanoisit niille, jotka vielä empivät osallistumisensa kanssa?
– Rohkeasti mukaan! Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen!
