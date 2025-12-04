Haastattelussa Suomi Herää-tapahtuman juhlapuhuja Tuukka Kuru: ”Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys – se on jatkuva kamppailu”

Suomi Herää-tapahtuman neljäs juhlapuhuja Tuukka Kuru, Sinimustan Liikkeen perustaja ja puheenjohtaja on puhunut jokaisena vuonna Suomi Herää-tapahtumassa, eikä tämä vuosi ole poikkeus. Kuru nostaa puheessaan esiin kysymyksen: mitä jää jäljelle, jos kansallinen identiteetti korvautuu sekasotkulla kieliä ja kulttuureja? Hänen viestinsä empijöille on armoton – sivustaseuraajille ei ole sijaa historiassa.

Hei! Suomi Herään järjestelytyöt ovat loppusuoralla. Minkälainen ennakkofiilis tämän vuoden tapahtumasta?

– Terve! Pakko sanoa että hyvältä tuntuu. Marraskuu on ollut vauhdikasta aikaa kun saimme ensin avattua kulttuuritalo Otsolan ja viikkoa myöhemmin olinkin jo Göteborgissa. Itsenäisyyspäiväviikonloppu tulee olemaan toimintaa täynnä, ja omat näppini ovat pelissä parissakin eri jutussa. Tämä vuosi on ollut täynnä tekemisen meininkiä koko kansallismielisen kentän laajuisesti, joka toivottavasti vielä huipentuu tulevana itsenäisyyspäivänä. Merkkejä kasvusta on nähtävillä joka suunnassa – asiat, jotka olivat ennen muutamien ihmisten harteilla ovat nyt enenevissä määrin siirtyneet kokonaisten yhteisöjen hoidettaviksi.

Tänä vuonna järjestäjät ovat ilmoittaneet odottavansa suurempaa kulkuetta kuin kertaakaan aikaisemmin. Myös markkinointi vaikuttaa tänä vuonna olleen laajempaa ja näkyvämpää kuin aikaisemmin. Onko näillä jokin yhteys?

– Markkinointiin nähty vaiva ja kulkueen saama näkyvyys ovat aivan toisella tasolla kuin aiempina vuosina, mutta ne eivät vielä osallista ketään itse kulkueeseen. Suurin syy sille, miksi odotamme tapahtuman osallistujamäärän kasvavan, perustuu eri kansallismielisten järjestöjen yleiselle kasvulle. Hyvä markkinointi toki kannustaa kiinnostuneita yksilöitä ensin aktivoitumaan jossain ryhmässä, jonka mukana he sitten uskaltautuvat myös ”ihmisten ilmoille”. En usko enää tässä vaiheessa yksittäisten ihmisten spontaaniin osallistumiseen, saati pelkästään netissä ilmaistuihin kannatuksiin.

Olet puhunut tapahtumassa joka kerta. Mitä puheesi tällä kertaa käsittelee?

– Tapahtumassa pidetyt puheet ovat tehneet Suomi Herää-kulkueesta itsenäisyyspäivän tärkeimmän tienavaajan uusille ja radikaaleille kansallismielisille ajatuksille. Kulkueen edustajat ymmärtävät hyvin sen, ettei kansallinen itsenäisyys ole miltään osin itsestäänselvyys, vaan aktiivisesti ylläpidettävä asiantila, joka on saavutettavissa ainoastaan päättymättömän kamppailun keinoin.

– Oma puheeni rakentuu osittain P.E.Svinhuvudin ”Testamentti kansalleni”-teokseen, jonka hengessä pyrin leikittelemään ajatuksella modernin ajan suomalaisesta itsenäisyysliikkeestä, joka rakentuisikin täysin monirotuiselle sekakansalle, jolla ei olisi enää mitään yhteistä identiteettiä. Miten ”meidät” enää määriteltäisiin, ja mikä saisi vakuutettua kaikkien rotujen, kielien ja kulttuurien sekasotkun yhteisten intressien olemassaolosta? Lopussa otan myös kantaa siihen, minkälainen väestöpohja on itsenäisen ja yhtenäisen kansallisvaltion edellytys ja kuinka se saavutetaan.

Lopuksi, mitä sanoisit empijöille sen suhteen, pitäisikö heidän tulla Helsinkiin itsenäisyyspäivänä?

– Empijöille haluaisin sanoa, että historia on tekijämiesten ja -naisten historiaa, ei niiden, jotka vain arasti seurasivat sivusta ja olivat ”hengessä mukana”. Aikaansaamattomuus uhan edessä on vain yhden asteen vähemmän huonompi vaihtoehto kuin kyseisen uhan aktiivinen edistäminen.