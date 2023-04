Haastattelussa Valkoinen vappu -tapahtuman juhlapuhuja Aleksi Veikkola

Vappuun on aikaa enää pari päivää. Sinimustan Liikkeen ”Valkoinen vappu” -tapahtuman marssi Tampereella lähtee Laukontorilta klo 13. Sen päätepaikalla kuullaan puheita puolueen aktiiveilta. Kansalainen on haastatellut Taika Mourujärven ja Lauri Hokkasen aiemmin, nyt on vuorossa kolmas ja viimeinen juhlapuhuja Aleksi Veikkola.

Sinimustan Liikkeen Valkoista vappua vietettiin vuosi sitten ensimmäistä kertaa ja olit mukana myös silloin. Oletko aiemmin juhlinut vappua ja mitä se sinulle merkitsee?

En ihmeemmin ole ikinä juhlinut. Pienenä lapsena vappupallot olivat hienoja ja virvoitusjuomat olivat tietenkin mieleen. Vähän on aina tuntunut oudolta kun muiden juhlien kanssa on aina se uskonnollinen tausta takana. Ihan vaan sen takia vappu on vaikuttanut keinotekoiselta, vaikkei uskonnon harjoittaminen ole ollut merkittävä osa elämääni. Korkeakouluopiskelijanakaan en myöskään kokenut tarvetta osallistua julkisille örvellysviikoille, vaikka sitten yksityisemmin on tullutkin otettua irti kevään kunniaksi.

Mitä aihetta/aiheita puheesi käsittelee ja miksi?

Puheeni ottaa mukaan vapun tavanomaisia teemoja työväen ja ylioppilaiden juhlana koulutuksen ja suomalaisen osaamisen kautta. Keskeisin teema Sinimustalla Liikkeellä on väestöpolitiikka ja ihmisten tuonnissa tänne Suomeen yleisin peruste on työvoiman tarve. Tämä idea on kohdattava suoraan ja perusteitaan myöten hylättävä.

Valkoista vappua pyrittiin viime vuonna häiritsemään, ja ilmeisesti nyt ilmoitettu ”Vappujen vappu” järjestetään samaa tarkoitusta varten. Mitä ajattelet tästä?

En ole käyttänyt häiriköijistä ajatteluun aikaa enkä tulekaan. Luotan että järjestyksenvalvojat hoitaa homman kuten viime vuonna.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta lukijoille?

Synnyinkaupungissani on ilo olla osa tällaista tapahtumaa. Kunnolla herkkuja naamariin juhlana niin ne jää väliin arkena!