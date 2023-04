Haastattelussa Valkoinen vappu -tapahtuman juhlapuhuja Lauri Hokkanen

Vappu lähenee ja niin myös Sinimustan Liikkeen ”Valkoinen vappu” Tampereella. Kulkue lähtee Laukontorilta klo 13 ja sen päätepaikalla Hämeenpuistossa kuullaan puheita kolmelta puolueen aktiivilta. Toinen puhuja on puolueen varapuheenjohtaja Lauri Hokkanen.

Onko vappu sinulle ”työväen juhla”, kevätkarnevaali vai jotain muuta?

Pakanallisessa Euroopassa vappu oli kevään ja hedelmällisyyden juhla. Kristillisessä Euroopassa se oli Pyhän Valburgin eli Valpurin juhla. Sen jälkeen se vaihtui punaisten lippujen juhlaksi. Nykyään vappu on juhlana aika neutraali. Tai no, ehkä teekkareille päivä on vielä jollain lailla suuri ja pyhä. Aina on juhlittu, mutta vähän eri syistä. Kun olin pieni, vietimme lähes jokaisen vapun Turussa vanhempieni ystävien ja heidän lastensa kanssa. Turun torilla riitti nähtävää ja valkoisilla lakeilla kruunattu väenpaljous jäi mieleen. Ehkä pienelle pojalle se yksi päivän kohokohdista oli kuitenkin paukkuserpentiini. Nyt meillä on kotona kolme viikkoa vanha esikoinen. Näyttää siltä, että meidän perheemme vaput tullaan viettämään Tampereella.

Millainen teema on juhlapuheessasi ja miksi valitsit sen?

Ajattelin puhua juuri näistä perinteistä. Yksikään perinne ei ole ikuinen. Niillä kaikilla on alku ja loppu ja jokainen vanha perinne on joskus ollut uusi idea. Tämä on nyt toinen peräkkäinen vuosi, kun Sinimusta Liike järjestää Valkoisen vapun. Ehkä nyt voimme ensimmäistä kertaa kutsua tätäkin perinteeksi.

Tampereella on vappuna myös ”Vappujen vappu” -niminen tapahtuma marsseineen. Yksi sen teemoista on vastustaa fasismia. Onko se mielestäsi hyvä juhlateema?

Onhan se ihan mukavaa, että me järjestämme vastapuolelle muutakin tekemistä vappuna kuin pelkkää kaljan juontia. Fasismin vastustaminen on tietenkin huono teema, sillä fasismi on hieno juttu. Odotan jännityksellä, näkyykö kadunvarsilla viime vuoden tähtiesiintyjää, Tuomas Tinganderia.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta lukijoille?

Nähdään Tampereella!