Haastattelussa vapaaehtoinen suomalaistaistelija Ukrainassa

Suomesta on tiettävästi lähtenyt nationalisteja taistelemaan Ukrainaan Venäjää vastaan. Kansalainen tavoitti tänään yhden Azovin riveissä taistelevan suomalaismiehen haastateltavaksi.

Olet suomalainen nationalisti taistelemassa eturintamassa Ukrainassa Venäjää vastaan. Mikä sai sinut lähtemään?

Luin aamulla uutisia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja mietin heti voinko tehdä jotain? Hyvä ystäväni Ukrainasta soitti pian ja kysyi minulta että haluanko lähteä taistelemaan? En miettinyt asiaa yhtään sen enempää. Hankin kaikki varusteet nopeasti ja aika pian matka jo alkoikin.

Vastaako todellisuus sitä mitä ajattelit sen olevan lähtiessäsi?

Sodasta voi kuka tahansa kuvitella tietävänsä millaista se on mutta sen tietää vasta kun sen on kokenut. Olin kyllä varautunut tilanteeseen mutta täytyy myöntää että todellisuus iskee lujaa kun konekivääritulen alla ryömii helteessä pitkin peltoja.

Voitko kertoa millaisessa ryhmässä taistelet? Mistä kansalaisuuksista joukko koostuu, onko muita suomalaisia?

En voi tarkemmin kertoa kuin että taistelen Azovin riveissä Itä-Ukrainan etulinjassa. Pääasiassa joukkomme koostuu ukrainalaisista. On tullut vastaan monia eri kansallisuuksia, myös suomalaisia.

Ukraina ja nimenomaan Azov-pataljoona on saanut kansainvälisesti nationalistit tukemaan ja kannustamaan taistelussa Venäjää vastaan. Miten tämä näkyy siellä?

Erinäisten lahjoitusten muodossa erityisesti. Ihmiset varustetaan ennen rintamalle lähtöä ja usein varusteita ja ajoneuvoja saadaan lahjoitusten kautta. Suurimman tuen osoittaminen nationalisteilta näkyy ehkä siinä että ihmiset ovat tulleet ympäri maailmaa taistelemaan muiden nationalistien rinnalla.

Ovatko ukrainalaiset yleisesti nationalisteja ja onko nationalismi siellä hyväksyttävää toisin kuin esimerkiksi Suomessa?

Nationalismi on Ukrainassa ollut valtavirtaisempaa jo pitkään. Tätä on ruokkinut jo vuodesta 2014 jatkunut Venäjän hyökkäys. Kansallismielisillä on täällä paljon enemmän toimintavapauksia, tiloja ja resursseja kuin esim. Suomessa, jossa hallitus voi rajoittaa näiden toimintavapautta. Tästähän on jo esimerkkitapaus jota ei tarvitse varmaan alkaa ruotimaan sen enempää.

Jos haluaisit katua ja lähteä kotiin, olisiko se mahdollista?

Olen vapaaehtoisesti tullut tänne ja olen Suomen kansalainen, eli kyllä. Ulkomaalaisia ei ole velvoitettu jäämään mutta en halua jättää taistelutovereitani.

Tarvitaanko siellä lisävoimia ja millaisella varustuksella kannattaa lähteä jos niin päättää tehdä?

Lisävoimat on aina tarpeen. Täällä voi liittyä armeijaan, kansainväliseen legioonaan tai Azoviin. Tällä hetkellä ei löydy ajantasaista tietoa että mihin osoitteeseen pitää hakeutua. Jos tunnet jo valmiiksi maassa olevia suomalaisia, kysy heiltä. Tässä Azovin ja legioonan nettisivut joista löytyy ainakin yhteystiedot.

Taisteluvarustus on hyvä hankkia etukäteen vaikka täälläkin varustetaan ihmisiä.

Kypärä ja kuulosuojaimet

Suojalasit

Platecarrier-liivit 4 tason suojauksella

Taisteluvyö lipas- ja ensiaputaskuineen (taistelijan ensiapu: kiristysside x4, paineside, hemostaattiset siteet, haloseal eli rintakehän tiivistystarra/laastarit, avaruuspeite, sakset, npr eli nenänieluputki, palovammageeli, erilaisia siteitä, hemostaattiset sekä tavalliset)

Maastopuku

Maihinnousukengät

Polvisuojat

Taktiset käsineet

Iso (noin sadan litran) varustelaukku ja pienempi (30 – 50 litran) päiväreppu

Sadevaatteet.

Ja vielä, onko jotain mitä haluaisit sanoa lukijoille?

Varautukaa kaikin mahdollisin keinoin vastaavaan Suomessa. Harjoitelkaa selviytymis- ja ensiaputaitoja, osallistukaa maanpuolustustoimintaan ja auttakaa Ukrainan etulinjassa olevia taistelijoita kaikin mahdollisin keinoin. Ennen kaikkea, nauttikaa rauhasta kun se on mahdollista.

Kansalainen kiittää haastattelusta ja toivottaa onnea, voimia ja rohkeutta kaikille taistelijoille.