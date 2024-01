Häiritsevä opiskeluympäristö ja opettajiin kohdistuva väkivalta ovat lisääntyneet viime vuosina – nyt ongelmia on lähdetty ratkaisemaan sotilaallisin menetelmin

Väkivalta ja järjestyshäiriöt kouluissa ovat kasvava ongelma paitsi Ruotsissa myös naapurimaassa Norjassa. Sanomalehti Nettavisen kertoo, että väkivalta on lisääntymässä norjalaisissa kouluissa.

Norjassa väkivaltaisia opiskelijoita koskevien ilmoitusten määrä on kasvanut 40 prosenttia, ja taso on nyt korkeampi koko maassa kuin viimeisten viiden vuoden aikana. Lisäksi yhä nuoremmat ja nuoremmat lapset ovat kouluväkivaltatilastojen kärjessä.

Norjalaislehti on kuitenkin saattanut löytää ratkaisun ongelmaan. He ovat perehtyneet tarkemmin rehtori Truls Katzleriin ja hänen menetelmiinsä Ruotsissa. Katzler on upseeri ja entinen ammattisotilas, josta tuli vapaa-ajanopettaja, myöhemmin koulunjohtaja ja sitten rehtori.

Siellä koulupäiviä leimasivat opettajiin kohdistunut väkivalta, tappelut ja huonot oppimistulokset.

Yksi Katzlerin havaitsemista ongelmista oli rauhan ja hiljaisuuden puute ja opettajien kyvyttömyys käsitellä häiriköiviä oppilaita.

”Vaikutelmani oli, että opettajat olivat luovuttaneet. Kukaan ei esittänyt vaatimuksia”, sanoo rehtori Truls Katzler Nettavisenille.

Hän puuttui ongelmiin sotilaallisella kurinalaisuudella luokkahuoneissa, mikä sitten loi luokkahuoneisiin järjestystä. Tämä sisälsi erottamisia oppilaille, jotka käyttäytyivät huonosti opettajia kohtaan, ja sitten mahdollisen uudelleensijoituksen muihin luokkiin. Mutta myös lippiksien, hattujen ja muiden päällysvaatteiden kieltäminen luokkahuoneissa.

Hän otti myös käyttöön puhelinkiellon koulupäivän aikana, ja oppilaat luovuttivat matkapuhelimensa joka aamu. Jos oppilas käytti puhelinta edelleen luvatta, se laitettiin rehtorin pöytälaatikkoon – ja vanhempien oli noudettava puhelin koulupäivän jälkeen.

Katzleria on arvosteltu myös siitä, että hän pakotti kaikki oppilaat järjestäytymään riviin koulun pihalla säästä riippumatta. Mutta niiden neljän vuoden aikana, jotka Katzler toimi koulun rehtorina, ongelma saatiin korjattua. Nyt norjalaiset tiedotusvälineet ja poliitikot ovat kiinnostuneita Katzlerin menetelmistä.

Lähde: Samnytt