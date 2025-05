”’Häivy täältä, homo. Islam on täällä pomo!” – Opettaja ajautui traumaperäiseen stressihäiriöön muslimioppilaiden hallitsemassa koulussa

Saksassa asuva homoseksuaali juutalainen opettaja kertoo elävänsä painajaista toistuvien homofobisten ja antisemitististen loukkausten jälkeen koulussa, jossa on paljon maahanmuuttajia.

Berliinissä asuva juutalainen homo-opettaja on kertonut joutuneensa kestämään useita kuukausia ala-asteen oppilaiden, joista suurin osa on maahanmuuttajataustaisia, pahoinpitelyä, häirintää ja uhkailua. Tämä on ajanut opettajan traumaperäiseen stressihäiriöön ja pakottanut hänet jäämään sairauslomalle.

Oziel Inácio-Stech kertoi Süddeutsche Zeitung -lehdelle, että hän oli joutunut jatkuvien loukkausten ja uhkausten kohteeksi paljastettuaan oppilailleen olevansa naimisissa miehen kanssa. ”Elän painajaisessa. En koskaan odottanut kokevani tällaista Saksassa”, hän kertoi.

Inácio-Stech sanoi, että hän oli pitkään epäröinyt tulla avoimesti julkisuuteen oppilaiden perhetaustojen vuoksi. ”Monien opiskelijoiden vanhemmat ovat hyvin uskonnollisia ja tulevat perinteisistä kulttuureista”, hän selitti. Yli 80 prosenttia joidenkin berliiniläisten koulujen oppilaista on maahanmuuttajataustaisia eivätkä he puhu kotona ollenkaan saksaa.

Lopulta viisi vuotta sitten, juuri ennen Covid-19-pandemian puhkeamista, hän päätti puhua avoimesti avioliitostaan, ja hänen kollegansa ja opettajien ammattiliitto GEW kannattivat tuolloin tätä päätöstä.

Vastareaktio alkoi lähes välittömästi. Eräs 12-vuotias oppilas huusi: ”Mitä, oletko homo? Kerron koko koululle.” Siitä solvaukset levisivät nopeasti. Viidennen luokan tunnilla toukokuussa 2023 libanonilaisesta perheestä kotoisin oleva oppilas alkoi käyttäytyä verbaalisesti ja fyysisesti aggressiivisesti. Erään kollegan lausunnon mukaan oppilas ”vitsaili homoseksuaaleista”, uhkasi Inácio-Stechiä fyysisesti ja solvasi häntä luokan edessä. ”Luokka oli hallitsematon”, kollega totesi, ja toisen opettajan oli poistettava oppilas.

Inácio-Stech otti yhteyttä pojan äitiin, joka pyysi häntä olemaan tekemättä virallista valitusta vedoten huoltajuusongelmiin, jotka johtuvat hänen avioerostaan. Vaikka hän suostui tuolloin, sama oppilas palasi vain kaksi viikkoa myöhemmin esittämään julkisesti uusia solvauksia koulun pihalla kutsuen häntä ”inhottavaksi” ja ”ei ole mies” satojen oppilaiden edessä.

Toisessa tapauksessa hänelle esitettiin yksityiskohtaisia kysymyksiä hänen seksielämästään, muun muassa siitä, onko hän ”mies vai nainen” yhdynnän aikana. ”Sinä olet varmasti se, jota n*ssitaan”, eräs maahanmuuttajataustainen oppilas oli vitsaillut hänelle.

”Homofobiaa, antisemitismiä ja naisopettajille siveyssääntöjä”

Häirintä ei loppunut tähän. Oppilaat alkoivat levittää huhuja, kieltäytyivät osallistumasta hänen oppitunneilleen ja huusivat luokkahuoneen ovelta, että hän oli ”perheen häpeäpilkku” ja ”epäpuhdas”. Hän väitti erään oppilaan sanoneen hänelle suoraan: ”Häivy täältä, homo. Islam on täällä pomo!”

Inácio-Stech kertoi myös tapauksesta, jossa eräs oppilas sanoi kristittyjen pian ”tuhoutuvan”.

Muut koulun opettajat ovat kertoneet samanlaisista vaikeuksista. Yksi heistä kuvaili uskonnollisen konservatismin kasvavaa vaikutusta: ”Islam kasvattaa kouluissamme yhä laajempia piirejä. Me saksalaiset hukumme täällä”, hän sanoi. Hän kuvaili myös erään oppilaan sanoneen hänelle: ”Voit lähteä, emme tarvitse sinua täällä”. Toinen henkilökuntaan kuuluva työntekijä kertoi, että vanhemmat yrittivät määrätä naisopettajille siveyssääntöjä.

Kouluympäristön vuoksi Inácio-Stech sai paniikkikohtauksia ja on nyt psykoterapeuttisessa hoidossa. Hänen eräs entinen israelilainen kollegansa kertoi jättäneensä koulun kokonaan sen jälkeen, kun muslimioppilaat boikotoivat hänen oppituntejaan hänen juutalaistaustansa vuoksi.

Huolimatta jatkuvista hyökkäyksistä hänen homoseksuaalista elämäntapaansa vastaan Inácio-Stech sanoo vastustavansa poliittisen vakaumuksensa muuttamista oikeistoon. ”Haluan pysyä suvaitsevaisena enkä ryhtyä nyt AfD:n äänestäjäksi”, hän vakuutti.

”Täydellinen helvetti”

Viime vuoden lokakuussa Remix News uutisoi toisesta haastattelusta, jonka antoi maahanmuuttajien hallitsemassa koulussa Saksassa pitkään työskennellyt opettaja ja jossa hän kuvaili arkea ”täydelliseksi helvetiksi”.

”Peruskoulussamme 80-90 prosenttia oppilaista oli maahanmuuttajataustaisia. Monet heistä tulevat pääasiassa islamilaisista maista, kuten Irakista, Syyriasta, Turkista, Algeriasta, Bosniasta, Tšetšeniasta, Afganistanista tai Pakistanista, mutta myös Venäjältä ja Pohjois-Afrikasta”, hän kertoi Focus-lehdelle.

”Kun opiskelijat loukkaavat meitä tai haluavat loukata, he tekevät sen yleensä seksualisoidulla, ulosteellisella kielellä”, hän varoitti.

Hän kertoi Focukselle, että häntä loukattiin rutiininomaisesti uskomattoman raa’alla kielenkäytöllä, muun muassa oppilaat sanoivat: ”Senkin vanhan huoran tytär”, ”N*ssin päätäsi”, ”huora”, ”lutka”, ” narttu” ja uhkauksia, kuten ”Annan sinulle AIDSin”, kun taas toiset sanoivat hänelle: ”Turpa kiinni, juutalaishuora!”.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: