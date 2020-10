Hakkarainen europarlamentissa: EU rikkoo härskisti omia sääntöjään

Teuvo Hakkarainen kysyi puheessaan, onko EU oikea taho keskustelemaan oikeusvaltioperiaatteesta, kun se ei noudata edes omia sääntöjään.

Eilen europarlamentin täysistunnossa aiheena oli oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 yhteydessä.

Euroopan parlamentin kanta on, että pitkän aikavälin budjetti hyväksytään vain jos käytössä on mekanismi, jonka avulla EU-rahoitusta voidaan leikata. Parlamentin mukaan EU-rahoitus on myös voitava keskeyttää, jos jäsenvaltio ei kunnioita oikeusvaltioperiaatetta. Tämän voi kiteyttää siten, että jäsenmaat saavat rahoitusta vain jos ne kunnioittavat EU:n arvoja.

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen epäili puheessaan, että jo keskustelun lähtökohta on väärä. Hän kysyi, onko EU oikea taho keskustelemaan oikeusvaltioperiaatteesta.

– Samalla tänne Eurooppaan päästetään ihmisiä, jotka eivät kunnioita kenenkään oikeuksia, ei vähemmistöjen eikä kenenkään muidenkaan, joilla on länsimaiset periaatteet. Juuri nyt, elvytyspaketin yhteydessä, EU rikkoo härskisti omia sääntöjään, mutta vaatii jäsenmailta ehdotonta kuuliaisuutta.

Identiteetti ja demokratia -ryhmää EU-parlamentissa edustava Hakkarainen totesi, että koko keskustelu oikeusvaltioperiaatteesta on jälleen yksi esimerkki EU:n kahlitsevasta otteesta.

– Jäsenvaltioilta halutaan viedä viimeisetkin rippeet omasta päätösvallastaan.

Hakkarainen muistutti puheessaan myös siitä, ettei keskenään hyvinkin erilaisia jäsenmaita tulisi väen vängällä ahtaa yhteen ja samaan muottiin, niin kuin pyrkimys näyttää olevan.

– Jokainen maa on omanlaisensa, jokaisella maalla on pitkä kulttuuriperintö omista arvoistaan. On luonnollista, etteivät EU:n usein kaavamaiset ja isojen jäsenmaiden sanelemat mallit ja komennot sovi kaikille maille.