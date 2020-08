Hallituksen eroa ja EU-eroa vaativan mielenosoitustiimin avoin kirje pääministeri Sanna Marinille

Kutsumme Teidät, pääministeri Sanna Marin, vastaamaan Suomen kansalaisten kysymyksiin 1.9.2020 klo 13.40 eduskuntatalon eteen, johon me huolestuneet kansalaiset kokoonnumme osoittamaan mieltämme elvytysrahaston, EU:n sekä hallituksen toimien johdosta.

Demokratia eli kansanvalta on nimensä mukaisesti kansan valtaan perustuva valtiojärjestys. Kansanvallan perusajatus on, että hallintovalta toteuttaa kansan tahtoa ja yksi sen tärkeistä periaatteista on avoimuuden periaate, jota vaalimalla meidän kansalaisten luottamus politiikkaan ja poliitikkoihin säilyy.

Me kansalaiset koemme nyt, että nämä kansanvallan tärkeät perusperiaatteet on rikottu. Olemme erittäin huolestuneita etenkin siitä, miten perustuslakivaliokunnan kanta ohitettiin elvytysrahastosta neuvoteltaessa. Suomen perustuslaki on ennen kaikkea meidän kansalaisten turva ja meidän tulee aina pystyä luottamaan siihen, että päättäjämme kunnioittavat ja noudattavat perustuslakia.

Valtioneuvosto korosti myös itse aiemmin kansanvallan avoimuuden periaatteen mukaisesti sitä, että elvytysrahaston valmistelun yhteydessä olisi käytävä riittävästi keskustelua ja että päätösten legimiteetin kannalta laaja kansalaishyväksyntä on tarpeellista. Kysymmekin, miksi tätä keskustelua ei lainkaan käyty ja kansan tahtoa ei ole missään vaiheessa kysytty? Koemme, ettei asioista ole missään vaiheessa puhuttu avoimesti niiden oikeilla nimillä, kuten esimerkiksi siitä, että elvytysrahasto on suuri askel kohti liittovaltiota, johon me Suomen kansalaiset emme missään nimessä halua.

Olette lisäksi kertoneet julkisuudessa, että Suomi on vauras maa. Pienessä, 5.5 miljoonan kansalaisen maassamme elää tällä hetkellä yli miljoona ihmistä alle köyhyysrajan, puoli miljoonaa ihmistä on ulosotossa ja leipäjonot ovat kasvaneet viime vuosina moninkertaisiksi. Suomen kansa ei ole vauras, vaan jo nyt ahdingossa. Elvytysrahaston myötä korkea verotuksemme tulee vielä entisestään nousemaan ja ajaa meidät vain entistä suurempaan ahdinkoon. Siksi me kansalaiset emme voi missään nimessä hyväksyä elvytysrahastoa ja vaadimme, että Suomi ei tule siihen osallistumaan.

Elvytysrahasto on paitsi vastoin perustuslakiamme ja EU:n sopimuksia, askel kohti liittovaltiota ja kuten useat ekonomistimme ovat tuoneet esille, ei edes liity koronaan eikä tule elvyttämään Suomen taloutta. Sen sijaan paljon enemmän talouttamme elvyttäisi se, kun antaisimme rahan omalle kansallemme.

On olemassa sanonta: ”Se on huono isä, joka ruokkii naapurin lapset, vaikka omat lapset näkevät nälkää”. Tämä pitää valitettavan hyvin tänä päivänä Suomessa paikkaansa. Ensin tulee ruokkia oma perhe ja vasta jos rahaa jää yli, voimme auttaa myös muita.

Näistä ja monesta muusta asiasta haluamme nyt viimein alkaa käydä avointa keskustelua ja siksi pidämme erittäin tärkeänä sitä, että Te saavutte paikalle.

Suomen kansalaisten puolesta, Suvi Ahonen Suomi eroon EUsta ja eroa hallitus- mielenilmauksen päävastuuhenkilö.