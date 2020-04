Hallituksen maskibisnesparodia – tarua ihmeellisempää totuutta?

Kuinka Suomen maskipula muuttui oudoksi.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa 1. huhtikuuta sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi, että suojavälinetilanne on valtakunnallisesti hyvä ja vain yksittäisillä alueilla on tarvetta välineiden täydennyksiin. Aprillipila meni kansalaisiin täydestä ja hallitusta kehuttiin jälleen hyvästä kriisijohtamisesta. Pila oli jopa niin hyvä, että hallitus uskoi siihen itsekin.

Hyvin pian varautumisesta vastaava ministeri Pekonen ja pääministeri Sanna Marin (sdp.) kuitenkin joutuivat tunnustamaan totuuden ja pahoittelivat, että kunnat, sairaanhoitopiirit, yksityiset toimijat eivät olleet varautuneet niin hyvin tähän pandemiaan kuin olisi pitänyt. Näin ollen jouduttiin avaamaan varhaisessa vaiheessa Huoltovarmuuskeskuksen varastot. Ministeri Pekonen vakuutti, että STM on vastuullisesti pitänyt huolta siitä, että siellä on riittävästi materiaalia.

Tämäkin totuus paljastui, kun tavara saapui sairaaloihin. Hengityssuojaimet olivat jopa kahdeksan vuotta vanhoja ja hapertuneita, eikä niitä ollut edelleenkään riittävästi.

Tässä vaiheessa pääministeri Marin paljasti, että hallitus on pyytänyt ja saanut tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä apua diplomaattisten suhteiden kautta, jotta suojavarusteet saadaan Kiinasta Suomeen. Marin ei maininnut, minkä maan kanssa Niinistö on harjoittanut diplomatiaa.

-Tasavallan presidentin rooli on yleisellä tasolla luoda edellytyksiä sille, että suomalaiset voivat toimia tuloksellisesti. Tässä suhteessa teen parhaani, Niinistö kommentoi.

Viidellä miljoonalla raksapölymaskeja – Helvetin Enkelit sanoutuvat irti hallituksen bisneksistä

Ensimmäinen lasti Kiinan Guangzhousta saapui Suomeen 7. huhtikuuta, ja sen oli tarkoitus pitää sisällään kaksi miljoonaa kirurgista maskia ja 230 000 hengityssuojainta. VTT:n testissä kuitenkin paljastui, että lastissa ei ollut yhtään sairaalakäyttöön tarkoitettujen eurooppalaisten standardien mukaisia suojaimia.

Kauneusyrittäjä Tiina Jylhän mukaan valtio oli sopinut kaupat hänen kanssaan. Liikemies Onni Sarmaste puolestaan kertoo Suomen Kuvalehdelle, että hänen yrityksensä on myynyt valtiolle maskit sovitun mukaisesti ja saanut kauppahinnan viisi miljoonaa euroa tililleen.

Yrittäjillä on kaupanteosta hyvin erilaiset näkemykset. Jylhä kertoo hieroneensa kauppoja Suomen valtion kanssa ja maaliskuussa ja ottaneensa Sarmasten konsultiksi provisiopalkalla. Jylhä onkin palkannut asianajaja Kari Uotin tekemään Sarmasteesta tutkintapyynnön poliisille. Jylhä katsoo Sarmasten kaapanneen häneltä kaupan.

Sarmasteen mukaan Huoltovarmuuskeskus oli ostanut sovitusti nimenomaan hänen yritykseltään viidellä miljoonalla eurolla kiinalaisia suojavälineitä. Hän kertoo lisäksi, että Jylhä ja tämän kumppani Tapani ”Tape” Valkonen olisivat yrittäneet aiheettomasti laskuttaa Huoltovarmuuskeskukselta viittä miljoonaa euroa. Myös Sarmaste on tehnyt tutkintapyynnön, koska väittää Jylhän palkanneen moottoripyöräjengi Helvetin Enkeleiden perimään häneltä viittä miljoonaa euroa.

Helvetin Enkelit ilmoittavat Twitterissä, ettei moottoripyöräkerholla ole mitään tekemistä hallituksen maskikauppojen kanssa. Mitä todennäköisimmin kerho kiistää myös heitelleensä kiviä Sarmasten ikkunaan.

Jylhällä on plastiikkakirgiayritys Virossa. Jylhä tuomittiin vuosina 2007 ja 2008 törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kirjanpitorikoksesta ja kahdesta törkeästä veropetoksesta. Jylhän kumppani Tapani Valkonen on Iltalehden mukaan parhaillaan syytteessä törkeästä dopingrikoksesta, lääkerikoksesta ja rahanpesusta. Myös Jylhä on syytteessä törkeästä dopingrikoksesta. Lehti kertoi elokuussa 2019, että ulosotto karhusi kymmeniätuhansia euroja Jylhältä ja Valkoselta.

Sarmaste on pyörittänyt useita yrityksiä ja tarjonnut muun muassa pikavippejä CC Rahoitus -yhtiön kautta. Sarmasteella on peräti 11-sivuinen ulosottorekisteri. Sinne on päätynyt merkintöjä muun muassa vakuutus-, pysäköintivirhe- ja sakkomaksuista. Sarmasteella on yritys, joka toimii yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyiden parissa. Myös yrityksellä on useita maksuhäiriömerkintöjä.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema vahvisti torstaina 9.4. tiedotustilaisuudessa, että Huoltovarmuuskeskus teki kaupan Sarmasteen yhtiön kanssa tiistaina saapuneista suojaimista. Kauppasumma, viisi miljoonaa euroa, maksettiin Sarmasteen suomalaisen yhtiön tilille. Lisäksi tehtiin erillinen sopimus Tiina Jylhän Virossa toimivan yrityksen kanssa. Myös tästä on maksettu viiden miljoonan kauppasumma yrityksen tilille, jonka virolainen pankki on jäädyttänyt.

Kyseiset kaksi yritystä valikoituivat suojainten toimittajiksi, sillä niillä oli Louneman mukaan kyky tarjota erittäin kysyttyä materiaalia nopeasti. Tuotteiden kriteereinä ovat olleet Louneman mukaan hinta, miten nopeasti tavaraa saadaan ja tavaroiden soveltuvuus Suomen sairaaloihin. Tavara ei ole vielä saapunut Suomeen.

Ahvenanmaalainen lääkealan yritys Optinova tarjosi aiemmin mahdollisuutta ostaa suojavarusteita suoraan Kiinasta tuottajilta. Huoltovarmuuskeskukselle luvattiin toimittaa myös etukäteen tuotteiden tarkat laatutiedot ja sertifiointia koskevat tiedot.

– Meillä on 20 vuoden kokemus Kiinan markkinoilta, käytössämme on paikallisia laadunvalvojia ja olimme valmiit auttamaan ilmaiseksi, eli emme halunneet tehdä voittoa tällä, sanoo Optinovan toimitusjohtaja Anders Wiklund. Optinovan tarjous ei kelvannut Suomen valtiolle.

HVK:n toimitusjohtajasta tekaistiin syntipukki

Suomeen on tulossa HVK:n tilaamia suojavarusteita lisää pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Tuotteita päästään testaamaan vasta niiden saapuessa Suomeen. Ei siis ole takeita siitä, että tulossa olevat maskit soveltuvat sairaalaan.

– Se selviää sitten kun materiaali saapuu Suomeen. Kauppoja on sovittuna useamman kymmenen miljoonan euron edestä, Lounema sanoi.

Yhteistyökumppaneita on useita, mutta Lounema ei tiedotustilaisuudessa muistanut tahojen nimiä.

Ministerit ovat suojainsotkun julkistamisen jälkeen rientäneet sanoutumaan irti, vaatimaan selvitystä, ja luottamuskin on menetetty. Poliitikot pesevät yksi toisensa jälkeen käsiään ja väistelevät vastuuta. Pääministeri Marin teki HVK:n toimitusjohtajasta syntipukin ilmoittamalla Iltasanomien haastattelussa Louneman potkuista.

Liikemies Sarmasten mukaan moka tilausfarssissa on sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön, ei Huoltovarmuuskeskuksen. HVK:ta pyydettiin tilaamaan sellaista tavaraa, joka ei kuulunut niiden valikoimiin. Koko hallituksen pääministeri Marinia myöten pitäisi kantaa tästä vastuu, Sarmaste kirjoittaa Facebook-päivityksessään pitkäperjantain iltana.

Odottelemme jännityksellä, millaisia suojaimia Jylhä Suomeen toimittaa. Ainakin Helsingin Sanomien mukaan Jylhän kauneusklinikka olisi markkinoinut kasvomaskejaan väärennetyllä laatusertifikaatilla. Jylhä itse kiistää väitteen.

Politico: ”Kuinka Suomen maskipula muuttui oudoksi”

Uusia juonenkäänteitä saattaa olla vielä luvassa. Louneman unohtamat muut kauppakumppanit voivat kokemuksen perusteella olla mitä tahansa. Eikä unohdeta myöskään presidentti Niinistön diplomaattisuhteita. Rahaa on hallituksen myöntämästä 600 miljoonasta eurosta jäljellä vielä runsaasti, miljoona huijarille ja toinen koijarille ei tunnu missään.

Se mikä on varmaa, niin Suomesta tiedetään taas vähän enemmän maailmalla, kun politiikkalehti Politicon Euroopan versio uutisoi otsikolla ”Helvetin enkelit ja tosi-tv-tähti – kuinka Suomen maskipula muuttui oudoksi”.

Terhi Kiemunki