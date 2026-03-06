Hallitus esittää kuljetusalalle helpotuksia sekä kovempia sanktioita: ”Kumipyörät ovat kriittistä infraa”

Hallitus esittää laajaa lakipakettia, joka muuttaisi kabotaasisääntelyä, ajokorttiluokkia ja kuljetusalan valvontaa. Tavoitteena on helpottaa alan toimintaa ja vähentää byrokratiaa.
Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka tavoitteena on parantaa kuljetusalan toimintaedellytyksiä, selkeyttää kabotaasisääntelyä ja edistää vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen käyttöä. Esitys annettiin 5.3.2026, ja se koskee liikenteen palveluista annettua lakia, ajokorttilakia, kuljettajantutkintotoiminnan järjestämistä sekä sakon täytäntöönpanoa.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) korostaa muutosten merkitystä koko Suomen logistiselle toimintakyvylle.
– Kumipyörät ovat Suomen kriittistä infraa, joiden on pyörittävä sujuvasti vuorokauden ympäri. Suunnitelluilla muutoksilla saamme parannettua kuljetusalan toimintaedellytyksiä ja vähennettyä byrokratiaa, kuitenkin pitämällä huolta turvallisuudesta. Nämä ovat täsmätoimia kuljetusalan hyväksi, Ranne toteaa tiedotteessa.
Kabotaasisääntelyyn selkeyttä ja uusia seuraamuksia
Lakiesityksen keskeinen osa on kabotaasiliikenteen sääntelyn tarkentaminen. Kabotaasi tarkoittaa oikeutta suorittaa sisäisiä kuljetuksia toisessa ETA-maassa toiseen ETA-valtioon rekisteröidyllä ajoneuvolla. Hallitus haluaa tehdä sääntöjen noudattamisesta ja valvonnasta yksiselitteisempää sekä tavara- että linja-autoliikenteessä.
Samalla esitetään uusia seuraamusmaksuja kabotaasisääntelyn rikkomisesta ja kuljettajatodistuksen laiminlyönnistä. Myös sakon täytäntöönpanoa koskevia lakeja muutetaan.
Raskaammat vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivat ajoneuvot B-kortilla
Ajokorttilakiin esitetään muutoksia, jotka mahdollistaisivat enintään 4 250 kg painavien, vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen kuljettamisen B-luokan ajokortilla. Ehtona on, että kortti on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta.
Ensimmäinen vaihe koskee kotimaan tavarankuljetuksia Traficomin myöntämällä liikenneluvalla, Ahvenanmaa pois lukien. Poikkeus olisi voimassa 25.11.2027 asti.
Toisessa vaiheessa Suomi toimeenpanee EU:n uuden ajokorttidirektiivin, joka laajentaa poikkeuksen koko unionin alueelle ja koskee sekä B- että BE-luokkia. Ajoneuvojen käyttötarkoitusta ei enää rajattaisi vain ammattiajoon.
Ajo- ja lepoaikapoikkeuksia sähkö- ja kaasuajoneuvoille
Valtioneuvoston asetusta ajopiirturikorteista muutetaan, jotta sähkö- ja kaasukäyttöisille tavaraliikenteen ajoneuvoille voidaan ottaa käyttöön erityinen ajo- ja lepoaikapoikkeus. Tavoitteena on tukea siirtymää vähäpäästöisiin kuljetuksiin.
Kuljettajantutkintojen saatavuutta parannetaan
Esityksessä kevennetään myös ajokokeen vastaanottajan vaatimuksia, jotta kuljettajantutkintojen saatavuus paranisi tulevina vuosina. Hallitus arvioi, että muutos helpottaa työvoimapulaa kuljetusalalla.
Eduskuntakäsittely alkaa – voimaantulo porrastettu
Lakiesityksen käsittely alkaa eduskunnan lähetekeskustelulla ja etenee sen jälkeen valiokuntiin. Tavoitteena on, että lait tulevat voimaan 1.5.2026. Ajokorttilain muutokset astuisivat kuitenkin pääosin voimaan vasta 26.11.2027.