Hallitus esittää varmuusvankeutta: vaarallisimmat rikoksentekijät eivät enää vapautuisi automaattisesti

Uusi lakiesitys mahdollistaisi vankeuden jatkamisen toistaiseksi, jos tuomitun arvioidaan olevan ilmeinen vaara muille.
Hallitus esittää merkittävää rikoslainsäädännön uudistusta, jonka tavoitteena on estää kaikkein vaarallisimpien rikoksentekijöiden vapautuminen. Oikeusministeriö julkaisi asiasta tiedotteen 26.2.2026.
Meri: ”Suojataan yhteiskuntaa ja muita ihmisiä”
Oikeusministeri Leena Meri (ps.) korostaa, että uudistus on hallitusohjelman linjan mukainen ja vastaa muiden Pohjoismaiden käytäntöjä.
– ”Tärkeillä lakimuutoksilla suojataan yhteiskuntaa ja muita ihmisiä vakaviin rikoksiin syyllistyneiltä henkilöiltä, joiden arvioidaan olevan vaarallisia myös tulevaisuudessa. Esitys on linjassa muiden Pohjoismaiden ratkaisujen kanssa”, sanoo Meri.
Nykyinen lainsäädäntö sisältää vaarallisille rikoksenuusijoille tarkoitetun yhdistelmärangaistuksen, jossa koko tuomio suoritetaan vankilassa ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tämän jälkeen seuraa vuoden sähköinen valvonta.
”Epäkohta paikataan” – vaaralliset rikoksenuusijat eivät enää vapautuisi automaattisesti
Meri huomauttaa, että yhdistelmärangaistukseen tuomitut vapautuvat aina rangaistuksen päätyttyä, vaikka heidät arvioitaisiin edelleen vaarallisiksi.
– ”Yhdistelmärangaistukseen tuomitut kuitenkin vapautuvat aina, kun tuomittu rangaistus on istuttu loppuun, riippumatta siitä, arvioidaanko heidän edelleen olevan vaaraksi muulle yhteiskunnalle. Esityksellä on tarkoitus paikata tätä epäkohtaa”, Meri toteaa.
Varmuusvankeus voisi jatkua niin kauan kuin on tarpeen
Esityksen mukaan varmuusvankeuteen voitaisiin määrätä, jos yhdistelmärangaistuksen loppuvaiheessa arvioidaan olevan ilmeinen vaara, että tuomittu syyllistyisi vapautuessaan uuteen vakavaan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen.
Varmuusvankeus vastaisi tavanomaista vankeusrangaistusta, mutta sitä voitaisiin jatkaa niin pitkään kuin se katsotaan välttämättömäksi. Arvioinnissa käytettäisiin oikeuspsykiatrista väkivaltariskiarviointia, ja vankeuden aikana järjestettäisiin kuntouttavia toimia uusimisriskin pienentämiseksi.
Myös ensikertalaiset voisivat jatkossa saada yhdistelmärangaistuksen
Yhdistelmärangaistuksen soveltamisalaa laajennettaisiin niin, ettei sen määrääminen enää edellyttäisi aiempaa rikollisuutta. Tämä tarkoittaa, että myös ensikertalaiset voitaisiin tuomita yhdistelmärangaistukseen – ja siten myös varmuusvankeuteen.
Elinkautisvankien vapauttamiseen tiukennuksia
Elinkautisvankien vapauttamisharkinnassa väkivaltariskin merkitystä vahvistettaisiin olennaisesti. Rikoslakiin ehdotetaan kirjattavaksi, ettei elinkautisvankia voida vapauttaa, jos on ilmeinen vaara uuden vakavan rikoksen tekemisestä.
Tavoitteena ehkäistä vakavaa uusintarikollisuutta
Lakimuutosten tarkoituksena on parantaa viranomaisten mahdollisuuksia estää vakavia rikoksia tilanteissa, joissa vangin uusimisriski on selvästi tiedossa.
Lait on tarkoitus saada voimaan vuoden 2027 alussa.