Hallitus käynnisti parlamentaarisen keskustelun velkajarrusta

Pääministeri Petteri Orpo järjesti keskiviikkona 18.6. parlamentaarisen keskustelun Suomen velkakestävyyden vahvistamisesta. Keskustelu liittyy Suomen julkisen talouden tilanteeseen ja uusiin finanssipoliittisin sääntöihin.

Orpon mukaan eduskuntapuolueilla on laaja yhteisymmärrys pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Laajat julkiset palvelut ja sosiaaliturva edellyttävät ikääntyvässä maassa vastuullista taloudenhoitoa, jotta lupaus kansalaisille pystytään kattamaan. Hyvinvointialueiden näkymät ja tarve kasvattaa puolustusmenoja tarkoittavat, että julkisen talouden tervehdyttämistä on jatkettava myös tulevilla vaalikausilla.

”Tämä keskustelu on aloitus sille, että puolueet voivat sopia yhdessä ylivaalikautisesta tavoitteesta velkaantumisen taittamiseksi. Kiitän puolueita hyvähenkisestä keskustelusta. Luottamus Suomen talouteen nojaa poliittiseen sitoutumiseen sekä toimeenpanokykyyn julkisen talouden tasapainottamiseksi”, pääministeri Orpo sanoo.

Orpon mukaan tavoitteen tulisi olla, että velkasuhdetta pienennetään niin kauan, kunnes Suomi saavuttaa pohjoismaisen tason. Hallituskauden alussa asetetaan tavoite julkisen talouden velkaa kerryttävien sektorien (eli valtiontalouden ja paikallishallinnon yhteenlasketulle) rahoitusasemalle, joka varmistaa edistymisen kohti velkasuhdetavoitetta. Siirtymäajan jälkeen tämä tarkoittaisi velkasuhteen pienentämistä keskimäärin yhdellä prosenttiyksiköllä joka vuosi. Kasvavien puolustusmenojen vuoksi tulevalla hallituskaudella poikkeuksellisesti rahoitusasematavoite asetettaisiin EU:n finanssipoliittisten sääntöjen mukaisesti.

Orpo korostaa, että kukin hallitus päättäisi vuorollaan hallitusohjelmassa ja hallituksen ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa keinoista, jolla velanottoa vähennetään. Itsenäinen finanssipolitiikan valvoja arvioi, ovatko tavoitteiden saavuttamiseksi päätetyt toimet uskottavia ja onko hallitus pääsemässä tavoitteeseensa. Jos valvoja arvioi, ettei tavoitetta olla saavuttamassa, hallitus olisi velvoitettu esittämään korjaavia toimia tai selittämään, miksi toimia ei tehdä.

Valtiovarainministeriö on valmistellut EU:n uudistettujen finanssipoliittisten sääntöjen pohjalta tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Kansallisia finanssipoliittisia sääntöjä uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Lakiesitys on tarkoitus lähettää lausunnoille kesälomakaudeksi ja antaa eduskunnalle syysistuntokaudella. EU:n uudistettujensääntöjen tulee olla implementoituna kansallisesti vuoden 2026 alusta. Parlamentaarista käsittelyä on tarkoitus jatkaa valmistelun edetessä.

”Emme voi jatkaa velan kasvattamista. Velkasuhteen alentaminen on usean hallituskauden hanke. Tulee kestämään kauan ennen kuin pääsemme edes lähelle pohjoismaista tasoa. Pidän itse tärkeänä, että meillä on kunnianhimoinen tavoite – tämä antaa tärkeän signaalin myös Suomen taloutta arvioiville tahoille”, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo.

Lue lisää aiheesta: