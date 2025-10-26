Hallitus kiristää kansalaisuuden saamisen ehtoja – sosiaalitukien varassa eläminen ei enää riitä

Uusi lakimuutos sulkee oven sosiaaliturvakansalaisuudelta. Työkykyisiltä vaaditaan jatkossa selkeää näyttöä elatuksesta – tukien varassa eläminen ei enää kelpaa.

Suomen hallitus kiristää kansalaisuuden saamisen ehtoja merkittävästi. Jatkossa pelkkä elämä Kelan tukien varassa ei enää riitä kansalaisuuden saamiseen. Uudistus iskee erityisesti niihin, jotka ovat olleet pitkään työttöminä tai eläneet sosiaaliturvan varassa ilman aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.

Sisäministeriö valmistelee lakimuutosta, jonka mukaan kansalaisuuden hakijalta vaaditaan jatkossa omaa toimeentuloa – ei pelkkää sosiaaliturvaa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi työmarkkinatuki, toimeentulotuki tai asumistuki eivät enää kelpaa osoitukseksi riittävästä elatuksesta.

Hallitus perustelee muutosta halulla vahvistaa kansalaisuuden arvoa ja ehkäistä sosiaaliturvan varassa tapahtuvaa maahanmuuttoa. Kansalaisuus nähdään jatkossa palkintona aktiivisesta osallistumisesta yhteiskuntaan – ei automaattisena oikeutena.

Uudistus ei koske lapsia eikä tilanteita, joissa hakija on työkyvytön tai eläkkeellä. Sen sijaan työikäisiltä ja työkykyisiltä edellytetään jatkossa selkeää näyttöä omasta toimeentulosta – esimerkiksi palkkatuloja, yrittäjyyttä tai opintotukea.

Kansalaisuuden hakeminen muuttuu myös muilta osin tiukemmaksi. Hakijalta vaaditaan jatkossa entistä tarkempaa selvitystä taustoista, kielitaidosta ja yhteiskuntaan integroitumisesta. Hallitus haluaa varmistaa, että kansalaisuuden saa vain ne, jotka ovat sitoutuneet Suomeen – ei ne, jotka käyttävät järjestelmää hyväkseen.

Eduskunta hyväksyi viime viikolla hallituksen esityksen kansalaisuuslain kiristämiseksi äänin 103-58. Lakia vastustivat paikalla olleet sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto.

Lähde: Suomen Uutiset

Lue lisää aiheesta: