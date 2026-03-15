Hallitus kiristää rikoslakia työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi

15.3.2026 07:24
Nina Metsälä
Kuva: Pixabay / CC0.

Uudet rikosnimikkeet ja mahdollisuus liiketoimintakieltoon tekevät työperäisestä hyväksikäytöstä aiempaa riskialttiimpaa työnantajille.

Hallitus esittää merkittäviä muutoksia rikoslakiin työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi. Tavoitteena on puuttua nykyistä tehokkaammin alipalkkaukseen, perusteettomiin maksuihin ja muihin kohtuuttomiin työehtoihin, jotka ovat yleistyneet erityisesti matalapalkka-aloilla.

”Työperäinen hyväksikäyttö loukkaa työntekijöiden oikeuksia ja vinouttaa samalla laillisten työmarkkinoiden toimintaa. Tällaista toimintaa haluamme nyt estää tehokkaammin,” toteaa oikeusministeri Leena Meri tiedotteessa.

Kaksi uutta rikosnimikettä: kiskonta työelämässä ja törkeä kiskonta työelämässä

Hallitus ehdottaa, että nykyinen kiskonnantapainen työsyrjintä korvataan kahdella uudella rikosnimikkeellä: kiskonta työelämässä ja törkeä kiskonta työelämässä. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää rangaistavuuden edellytyksiä ja kiristää seuraamuksia.

Kiskonta työelämässä kattaisi tilanteet, joissa työn ja siitä maksettavan korvauksen välillä on selvä epäsuhta. Kriminalisointi ulottuisi myös laajempaan hyväksikäyttöön, kuten kynnysrahojen perintään.

Törkeä tekomuoto tulisi kyseeseen esimerkiksi silloin, kun:

  • tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä
  • aiheutetaan työntekijälle erityisen tuntuvaa vahinkoa
  • toimitaan suunnitelmallisesti

Törkeästä kiskonnasta työelämässä voitaisiin tuomita 4 kuukaudesta 4 vuoteen vankeutta.

Yrityksille yhteisösakkoja ja mahdollisuus liiketoimintakieltoon

Esityksen mukaan myös oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan uusiin rikosnimikkeisiin. Tämä mahdollistaa yhteisösakon määräämisen yrityksille, joiden toiminnassa hyväksikäyttöä esiintyy.

Lisäksi kiskonta tai törkeä kiskonta työelämässä voisi jatkossa sellaisenaan johtaa liiketoimintakieltoon.

Telekuuntelu mahdolliseksi vakavissa tapauksissa

Pakkokeinolakia muutettaisiin siten, että törkeä kiskonta työelämässä lisätään rikoksiin, joissa telekuuntelu on mahdollista. Tavoitteena on vahvistaa viranomaisten keinoja selvittää vakavia hyväksikäyttötapauksia.

Hyväksikäyttö yleistynyt ja monimuotoistunut

Viranomaiset ovat viime vuosina havainneet yhä enemmän työperäistä hyväksikäyttöä. Tapauksia on raportoitu erityisesti:

  • siivousalalla
  • ravintola-alalla
  • rakennusalalla
  • puutarha- ja kausityössä

Ilmiöihin kuuluu muun muassa alipalkkaus, perusteettomat maksut työnsaannista, puutteellinen työaikakirjanpito sekä tilanteet, joissa työntekijä on tosiasiassa työsuhteessa mutta häntä kohdellaan yrittäjänä.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2026.

