Hallitus pitää EU-tukipakettia edelleen Suomen edun mukaisena – Perussuomalaiset valmistautuu välikysymykseen

Suomi voi joutua maksamaan EU:n uuteen elpymisvälineeseen 6,6 miljardia euroa. Alun perin Suomi oli saamassa siitä takaisin reilut 3,2 miljardia, mutta uusien laskelmien mukaan luvut ovat vielä huonompia. Suomen saamiset elpymisrahastosta ovat tämänhetkisen arvion mukaan puoli miljardia pienemmät.

– Tästä tulonsiirrosta tulee takkiin siis jopa lähes neljä miljardia euroa – neljä tuhatta miljoonaa! perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto huomautti.

– Kysyisin ministeriltä, miksi Suomi on menossa mukaan tukivälineeseen, jossa Suomi on selvä nettohäviäjä ja joka vielä rikkoo EU:n omia talousperiaatteita? Puisto kysyi.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) puolusteli, että EU:n päämiehet ovat sopineet elvytyspaketista yksimielisesti ja oikeusperusta on olemassa. Tuppurainen totesi, että paketti on kertaluontoinen, ja että Suomi on selvinnyt arvioitua vähemmillä kolhuilla. Siksi Suomi saa aiempaa arviota vähemmän tukipaketista.

Tuppuraisen väitteet paketin ainutkertaisuudesta Puisto tyrmäsi.

– Kiusaus käyttää tulonsiirtoja jatkossakin on aivan selvä. Kun rahaa tarjotaan pöydälle, sillä kyllä on ottajansa.

Puisto huomautti, että arvion tukipakettipolitiikan ainutkertaisuudesta ovat kyseenalaistaneet monet taloustieteilijät. Samaa viestiä on kuulunut Saksasta ja EKP:nkin suunnalta sekä hallituspuolueiden edustajien suusta.

– Miksi siis edelleen väitätte, että paketti on kertaluonteinen? Puisto kysyi.

Tuppurainen totesi, että asiasta voi olla montaa mieltä, mutta valtioneuvoston kanta on, että tämä on kertaluontoinen paketti. Tuppurainen lisäsi, että uusi paketti vaatisi uuden päämiesten sovun.

Jussi Halla-aho ilmoitti mahdollisesta välikysymyksestä. Hän totesi, että eräät poliittiset liikkeet ovat valjastaneet tukipaktin kuntavaalityökaluksi heiluttelemalla maakunnissa rahasäkkejä, joita elvytyspaketin myötä kuntiin mahdollisesti tulisi.

– Siitä yksityiskohdasta ollaan hiljaa, että kyseiset rahat on verotettu suomalaisilta itseltään. Suomen saamiset ovat supistumassa puolella miljardilla eurolla, mutta rahat on käyty jo lupailemassa ties mihin siltarumpuihin, perussuomalaisten puheenjohtaja sivalsi.

Halla-aho totesi, että mikäli hallitus on edelleen sitoutunut yhä huononevaan tukipakettiin, perussuomalaiset valmistautuu jättämään asiasta välikysymyksen.

Tuppuraisen mukaan hallitus edelleen pitää tukipakettia Suomen edun mukaisena.