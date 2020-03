Hampurin oikeus: AfD-poliitikkoa ei saa nimitellä fasistiksi

Hampurin maaoikeuden ratkaisun mukaan fasistikorttia ei saa käyttää Thüringenin maapäivien AfD-ryhmän puheenjohtajaa vastaan.

Hampurin maaoikeus on kieltänyt nimittelemästä Thüringenin maapäivien AfD-ryhmän puheenjohtajaa Björn Höckeä fasistiksi. Kielto on 250 000 euron sakon uhalla osoitettu erityisesti Berliinin maapäivien FDP-ryhmän pj. Sebastian Czajalle. Tämä on toistuvasti loukannut Höcken kunniaa sekä levittänyt hänestä huhutasoisia väitteitä.

Höcke on ollut erityistarkkailussa sekä Saksan mediassa että poliittisessa debatissa vuosikausia. Viime syksystä alkaen häntä on ”oikeuden päätöksellä”, niin sanotusti luvan päälle nimitelty mainesanalla, joka Saksassa on historiallisista syistä erityisen leimaava.

Fasistinimittely oli seurannut Höckeä jo aiemmin. Mutta Thüringenin vaalien alla ja aikana, myös jälkeen häntä nimitteli jopa osavaltion pääministeri Bodo Ramelow (Linke), joka ei säästellyt sanojaan. Puhetavaksi yleisesti oli tullut, että asiasta on ”oikeuden päätös”.

Hampurin maaoikeuden (Landgericht Hamburg) ratkaisussa todetaan, että asiassa ei ”oikeudellista päätöstä” ole olemassakaan. Mikään raastupa ei ole ollut asialla. Kysymyksessä on hallinto-oikeudellinen eli lähinnä menettelytapaa koskeva ratkaisu, joka on valjastettu poliittiseen käyttöön.

Syyskuun lopulla 2019 järjestettiin Eisenachissa mielenosoitus, jonka plakaateissa Höcke nimettiin fasistiksi. Eisenachin kaupungin taholta vaadittiin kylttejä poistettavaksi, vedoten yhteiskuntarauhaan. Mielenosoittajat tekivät pikavalituksen sikäläiseen ao. viranomaiseen eli Meiningenin hallinto-oikeuteen, joka käsitteli asian myös pikaisesti.

Verwaltungsgericht Meiningen totesi päätöksessään, että fasistiksi nimittely Saksassa on erityisen loukkaavaa ja häpäisevää. Kyseessä on kuitenkin mielipiteen ja ilmaisun vapaus, joka sallii räikeätkin sanavalinnat. Hallinto-oikeus esitteli kuitenkin erikseen mielenosoittajien valituksessaan mainitsemia lainauksia Höcken puheista ja kirjoituksista, joiden hallinto-oikeus katsoi viittaavan Hitlerin ajan käsitteisiin, ajattelutapaan ja sanavalintoihin. Meiningenin hallinto-oikeus katsoi mielenosoittajilla olevan perusteita väitteilleen, vaikka niillä itse päätöksen kannalta ei olisi ollut merkitystä.

Nyt Hampurin maaoikeuden ratkaisun mukaan oikeudellista perustetta Björn Höcken nimittelylle ei ole. Häntä ei ole oikeudessa mistään tuomittu.

Saksassa fasismikortti käy erityisestä merkityksestä. Kohu on ollut pontimena sisäisen turvallisuuden poliisin, Verfassungsschutzin äskettäiselle ilmoitukselle ryhtyä virallisesti tarkkailemaan 7000 AfD:n jäsentä. Heidän epäillään voivan olla uhka Saksan perustuslailliselle järjestykselle (”Freiheitlich-demokratische Grundordnung”). Ilmoituksella on jo ollut poliittisia seurauksia. Laillinen puolue on nähtävästi kokonaisuudessaan erityistarkkailussa. Voitaneen suomalaisittain sanoa, että ohranan valvonnan alla.



