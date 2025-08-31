”Hän näytti rasistilta!” – 8-vuotias ruotsalaispoika pakotettiin riisumaan itsensä alasti somaliteinin toimesta

Somali myös väitti, että hän ei ryöstänyt pojan vaatteita ja pyörää, koska tämä ei tehnyt vastarintaa.

8-vuotias ruotsalaispoika oli tämän vuoden toukokuussa matkannut pyörällään Uumajassa, kun 16-vuotias uhkaavasti käyttäytynyt somali oli pakottanut tämän luovuttamaan hänelle pyöränsä ja vaatteensa.

Poika oli ollut matkalla kotiinsa, kun huomattavasti vanhempi somalipoika oli juossut hänen luokseen ja pysäyttänyt tämän. Somali oli pakottanut pojan riisumaan itsensä täysin alasti ja käskenyt tätä tekemään punnerruksia. Pojan ollessa pakotettu tekemään punnerruksia, somali oli soittanut rap-musiikkia ja ajellut ruotsalaisen pyörällä ympyrää. 8-vuotias oli nähnyt sopivan tilaisuuden ja paennut alastomana metsään, mistä hän oli onnistunut pääsemään kotiinsa. Hänen vaatteensa ja pyöränsä olivat jääneet rikospaikalle.

Ruotsalaisen isä oli välittömästi soittanut poliisille, joka tuli tutkimaan rikospaikkaa. Tekijää ei kuitenkaan onnistuttu löytämään sillä kertaa.

Seuraavana viikonloppuna kuitenkin poika oli ollut katsomassa jalkapallo-ottelua isänsä kanssa, missä tämä oli nähnyt kyseisen somalin. Isä oli soittanut poliisille, joka kuitenkin saapui paikalle vasta yli puolen tunnin jälkeen, kun somali ottelu oli ohi ja somali poistunut paikalta.

Poliisi onnistui silti jäljittämään ja ottamaan kiinni Fuad Hassan nimisen somalin, joka tunnusti olleensa teon takana, mutta kiisti syyllistyneensä rikokseen.

”Luulin hänen sanovan ei, mutta hän ei sanonut,” Hassan perusteli syyttömyyttään ja sanoi myös uhrista, että ”Hän näytti rasistilta. Uskon hänen äänestävät ruotsidemokraatteja ikääntyessään.”

