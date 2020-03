Hanaun ammuskelu ja sen jälkihoito

Saksan Hanaun kaupungissa mielipuolen suorittama isku ei ole jäänyt ilman jälkihoitoa.

Asemies hyökkäsi helmikuun puolessa välissä Hanaussa vesipiippukahvilaan ja toiseen kahvilaan, joissa hän surmasi yhteensä yhdeksän ihmistä. Hyökkäyksissä loukkaantui kuusi ihmistä. Saksassa asuvat ulkomaalaiset, pääosin turkkilaiset, kerääntyivät osoittamaan mieltään veritekojen takia ja niitä vastaan. Tilaisuuksissa vastustettiin kovasanaisesti Saksaa ja saksalaisia sekä omien tapojen ja oman identiteetin sulauttamista saksalaiseen kotoutumisen kautta.

Eräässä tapahtumassa puhuja kertoi, mitä hän todella ajattelee maasta ja sen alkuperäisistä asukkaista. Yleisön juhlistama Candan Özer Ylimaz, NSU-järjestön tappaman Attila Özer:n leski, kertoi saksalaisille, mitä Saksan lait hänelle merkitsevät ja miten maata kappaleiksi repivä rasistinen viha saadaan poistettua.

– Jos te haluatte kotoutumista, teidän tulisi ensin ymmärtää ja osata meidän nimemme ja kulttuurimme. Ennen tätä te ette ole saksalaisia! Kotoutumista ei ole se, että pidätte kiinni laeista tai vaaditte meitä pitämään niistä kiinni, kun ette kykene siihen itsekkään. Maassanne tapahtuu murhia ja terrori-iskuja. Tämä kuuluu teidän historiaanne. Ennen kuin puututte poliittisiin kiistoihin Saksan ulkopuolella, siivotkaa oma vessanne ja viimeistään nyt nimetkää lapsenne oikeilla nimillä! Natsisika, sekasikiö, olisivat sopivia nimiä ihmisille, joita ei tule käsitellä psyykkisesti sairaina ihmisinä – vaan natseina!

– (…) Meidät on jätetty oman onnemme nojaan, ja tämä ei missään tapauksessa pääty Hanauhun. Eilen Stuttgartissa ryöstettiin Shisha-baari ja yksi henkilö kuoli, ja niin kauan, kuin AfD-puolue on olemassa ja puoluetta tuetaan, on meidän valitettavasti – ja sanon sen suoraan, – elettävä pelossa. Katsokaa lastenne, veljienne perään, me elämme tällä hetkellä suuressa vaarassa. (…) Miten valtio voi sallia tuollaisen puolueen perustamisen! mies sanoi eräässä toisessa mielenosoituksessa

Stuttgartin Shisha-baarin tapahtumasta kertoo myös Deutsche Welle uutisessaan.

– Rasistinen hyökkäys kohdistui rakennuksen tuulikaappiin, jonka lasiin ammuttiin reikä. Shisha-baari oli tapahtumien aikana suljettu. Baarin työntekijä havaitsi reiän lasissa lauantaina iltapäivällä, eikä ampumisen ajankohta ole selvinnyt tutkijoille.