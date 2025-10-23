Häpeä estää poikia kertomasta lapsuudessa kokemastaan seksuaaliväkivallasta

Joka seitsemäs poika on kokenut lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa, mutta kokemukset jäävät tutkimusten mukaan usein piiloon. Suojellaan Lapsia ry:n toteuttama kansainvälinen Meidän Äänemme -selvitys kokoaa yli 1 400 miehen kertomukset seksuaaliväkivallasta ja sen seurauksista.

Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa miesten kokemasta seksuaaliväkivallasta, rikosten ilmitulosta sekä niiden pitkäaikaisista vaikutuksista. Yli puolet vastaajista kertoi joutuneensa seksuaaliväkivallan kohteeksi ensimmäisen kerran alle 10-vuotiaana, ja osa kertoi kokeneensa pakottamista tai kiristämistä suojellakseen muita. Tekijä oli useimmiten lapselle entuudestaan tuttu mies, mutta pojat kertoivat joutuneensa tyttöjä useammin myös naistekijän tai alaikäisen tekijän uhriksi.

Poikiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on edelleen vahvasti piilorikollisuutta stigman, vääristyneiden käsitysten ja tietoisuuden puutteen vuoksi. Nykyisin siihen liittyy yhä useammin myös digitaaliset ympäristöt. Pojat ovat merkittävässä riskissä joutua seksuaalikuvilla kiristämisen kohteeksi, jossa taloudellisilla motiiveilla ja järjestäytyneellä rikollisuudella on keskeinen rooli.



Pitkäaikaiset seuraukset pojille ja miehille

Häpeä ja pelko estävät poikia kertomasta kokemuksistaan. Tutkimustulosten mukaan pojat kertovat seksuaaliväkivallasta harvemmin ja selvästi tyttöjä myöhemmällä iällä. Kaksi viidestä vastaajasta ei ollut koskaan kertonut lapsuudessa koetusta seksuaaliväkivallasta kenellekään. Useimmiten pojat avautuivat kokemuksistaan omalle ystävälle, mutta kertominen johti harvoin rikostutkintaan tai viralliseen tukeen.

“Tulokset osoittavat, miten tärkeää on lisätä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa ja reagoida poikiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan sekä siihen liittyviin kertomisen esteisiin. Sukupuolisensitiiviset käytännöt ovat välttämättömiä, jotta kaikki seksuaaliväkivallan lapsiuhrit ja selviytyjät saavat oikeutta ja tukea toipumiseen”, painottaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen.

Lapsuudessa koetulla seksuaaliväkivallalla on myös pitkäaikaisia vaikutuksia miesten elämään. Lähes neljä viidestä vastaajasta kertoi kärsineensä sen seurauksena pitkäaikaisista ongelmista, kuten masennus- ja ahdistusoireista sekä vaikeuksista ihmissuhteissa. Miesten kuvaamat seuraukset myös erosivat naisten kokemuksista: miehet raportoivat useammin esimerkiksi päihdeongelmia ja itsemurhayrityksiä. Tulokset osoittavat, että ilman tukea jääminen on yhteydessä itsesyytöksiin, sosiaaliseen eristäytymiseen ja tekojen käsittelyn välttelyyn.