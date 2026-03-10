HC TPS Turku Oy: Sofia Virta ei jatka TPS:n hallituksessa

HC TPS Turku Oy tiedotti tänään, että hallituksen jäsen Sofia Virta ei jatka seuran hallituksessa. Pian tiedotteen jälkeen Virta kertoi Instagramissa, että on itse jättänyt eropyynnön.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta jakoi TPS:n hallituksessa toimiessaan Facebookissa kolumnin, jossa arvosteli kovin sanoin TPS:n hyökkääjää Veli-Matti Savinaista sen jälkeen, kun Savinainen oli vakaumuksensa vuoksi kieltäytynyt pukemasta pride-teemaista pelipaitaa päälleen With Pride from Turku -teemaottelussa.

Sekä TPS että Suomen jääkiekkoilijat ry asettuivat voimakkaasti puolustamaan Savinaista. TPS pyysi Virran kolumnia anteeksi Savinaiselta.

Tänään TPS tiedotti, että Virta ei jatka TPS:n hallituksessa.

– Kiitämme Sofiaa hänen panoksestaan seuran hyväksi. Hän toi meille paljon osaamista erityisesti lasten ja nuorten kanssa tehtävästä työstä. TPS:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö jatkuu entistä määrätietoisemmin. TPS on sitoutunut rakentamaan jääkiekkokulttuuria, jossa jokainen on tervetullut — ja tämä sitoumus ei ole yhden henkilön varassa vaan koko organisaation yhteinen linja, sanoo HC TPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen.

Virta kertoi Instagramissa, että on itse jättänyt eropyynnön TPS:n hallituksesta.

Virran mielestä urheilua ei voida tarkastella irrallaan muusta maailmasta. Hänen mukaansa urheilumaailmassa on yhä valtavasti töitä tehtävänä sen eteen, että jokainen voisi olla turvassa sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta.

– Haluan kiittää TPS:ää yhteisistä vuosista. Toivon joukkueelle menestystä loppukevääseen sekä seuralle rohkeutta jatkaa tärkeää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä urheilussa myös tulevaisuudessa. Tässä ajassa se on ehkä tärkeämpää kuin koskaan, Virta toteaa.