Eurooppa Maahanmuutto Rikos

”He huusivat Allahu Akbaria” – Mies suolisti puukolla vaimonsa riidan päätteeksi pariisilaisessa asunnossa

19.8.2025 09:03
Lisää kommentti
Nina Metsälä
66 Katselukertoja
Kuvituskuva: Rawpixel / CC0.

Poliisi on pidättänyt uhrin kumppanin, jonka väitetään myöntäneen puukottaneensa naista riidan jälkeen.

Kolmekymppinen nainen joutui keskiviikkoaamuna hengenvaaralliseen tilaan saatuaan useita puukoniskuja asunnossaan Pariisin 18. kaupunginosassa.

Hänen kumppaninsa, joka oli myös kolmekymppinen, otettiin kiinni pian tapahtuman jälkeen.

Hyökkäys tapahtui Rue de Vauvenarguesin varrella sijaitsevassa sosiaaliasuntorakennuksessa. Le Parisien-lehden mukaan uhria, yhden lapsen äitiä, puukotettiin noin 10 kertaa riidan aikana lapsensa isän kanssa.

Vammoistaan huolimatta hän onnistui soittamaan hätäkeskukseen noin kello 8.10. Naapuri luuli aluksi, että mies oli loukkaantunut, mutta paikalle saapuneet poliisit löysivät naisen, jolla oli vakavia vammoja kasvoissa, kädessä ja vatsassa. Ensimmäiset havainnot viittaavat siihen, että nainen oli ehkä suolistettu.

Ensihoitajat vakauttivat naisen tilanteen paikan päällä ennen kuin hänet kuljetettiin poliisisaattueessa Georges Pompidoun sairaalaan, jossa hänet leikattiin kiireellisesti. Silminnäkijät kertoivat kuulleensa huutoja ja toistuvia ”Allahu Akbar” -huutoja useiden minuuttien ajan ennen kuin huuto loppui.

Poliisi pidätti epäillyn myöhemmin rakennuksen viidennessä kerroksessa. Hän kertoi poliiseille, että uhri oli läimäyttänyt häntä ja että hän vastasi siihen puukottamalla naista.

Pariskunta, joka on asunut rakennuksessa noin seitsemän kuukautta, ei ollut aiemmin tunnettu julkisista häiriöistä. Naapurit kuvailivat miestä ystävälliseksi ja puheliaaksi ja naista sulkeutuneeksi ja varautuneeksi.

Hyökkäyksen aikana paikalla ollut 3-vuotias lapsi otettiin väliaikaisesti huostaan.

Pariisin syyttäjänviraston mukaan tuomareille ei ole vielä ilmoitettu naisen tämänhetkistä tilaa, mutta sairaalaan saapuessaan hänen tilaansa kuvailtiin kriittiseksi.

Epäilty, joka oli jo poliisin tiedossa, otettiin säilöön kuulusteluja varten.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta:
Marokkolainen tuomittiin Ranskassa vankeuteen – puukotti laittomasti asuvaa huonetoveriaan, joka oli sanonut alkoholinkäytön olevan ”haram”
Maahanmuuttaja raiskasi ja puukotti puolalaista naista 12 kertaa päähän, kaulaan ja rintaan, kun hän taisteli hengestään
Senegalilainen maahanmuuttaja puukotti kaupungin työntekijää lehtipuhaltimen melun vuoksi
Afganistanilainen maahanmuuttaja puukotti ”turhautuneena” lenkkeilijän kuoliaaksi – poisti tulkin oikeudesta, koska tämä oli nainen
Maahanmuuttaja puukotti lenkkeilevän naisen ja raiskasi toisen naisen: ”Leikkaan valkoisten naisten kurkut auki”
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset