Kansanedustaja Heinäluoma: Avaako Suomenkin kokoomus viimein silmänsä työperäisen maahanmuuton väärinkäytöksille?

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma pitää tärkeänä Ruotsissa käynnistynyttä keskustelua työperäisen maahanmuuton paremmista pelisäännöistä.

Kansanedustaja Heinäluoman mukaan keskustelu osoittaa, miten suuren virheen Ruotsi teki poistaessaan EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnan ainoana OECD-maana. Saatavuusharkinnan poisto on heikentänyt maan kykyä toteuttaa hallittua työperäistä maahanmuuttoa sekä lisännyt harmaata taloutta ja muita väärinkäytöksiä.

– Ruotsin tilanne osoittaa, miksi Suomessakin on välttämätöntä pitää kiinni EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnasta. Saatavuusharkinnan tarkoituksena on varmistaa, että harkinnan piirissä oleviin työtehtäviin on aidosti työvoimapulaa eikä paikallista osaavaa työvoimaa ole tarjolla auki oleviin työpaikkoihin. Kun seuraan Ruotsissa käytävää keskustelua työperäisen maahanmuuton ongelmista ihmettelen, miten kukaan voi vaatia Suomea luopumaan saatavuusharkinnasta, Heinäluoma toteaa.

Heinäluoma muistuttaa, että Suomessa erityisesti kokoomus on pitänyt viime vuosina esillä saatavuusharkinnan poistamista. Helmikuussa kokoomuksen ruotsalainen sisarpuolue on esittänyt valtiopäivillä työperäisen maahanmuuton pelisääntöihin kiristyksiä, jotka Heinäluoma katsoo askeleiksi kohti saatavuusharkinnan palauttamista.

– Kun Ruotsin kokoomuskin on herännyt työperäisen maahanmuuton väärinkäytöksiin, herää kysymys, aikooko kokoomus Suomessa avata viimein silmänsä ja luopua vaatimuksestaan saatavuusharkinnan poistosta? Saatavuusharkinta on kuitenkin yksi keskeisistä elementeistä työntekijöiden oikeuksien turvaamisessa ja hallitun työperäisen maahanmuuton toteuttamiseen. Kaikki OECD-maat Ruotsia lukuun ottamatta soveltavat saatavuusharkintaa muodossa tai toisessa, Heinäluoma päättää.