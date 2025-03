Helsingin kaupunki etsii äärivasemmistolaisille anarkistiryhmille pysyviä tiloja – vuoden aikana vallattu kymmenkunta vanhaa huvilaa tai päiväkotia

Helsingin kaupunki on pitkään neuvotellut Kontulan Lammikon päiväkodin vuokraamisesta äärivasemmistolaisille talonvaltaajille. Toistaiseksi kolme asiaa jarruttaa sopimuksen syntymistä.

Helsingissä on vuoden aikana laittomasti vallattu käyttöön kymmenkunta vanhaa päiväkotia, kartanoa tai muuta tyhjää rakennusta.

Valtausten takana on useita äärivasemmistolaisia anarkistiryhmiä, joista tunnetuimpia ovat Kaaoskartano, Makamik ja viime aikoina Squat Hilla.

Anarkistiryhmät etsivät ”autonomista yhteisöllistä tilaa, rakennusta tai toimistotilaa, jossa heillä on täysi itsemääräämisoikeus päättää kaikesta”.

Yle tavotti kaksi talonvaltauksissa mukana olevaa anarkistia ja kysyi myös Helsingin kaupungin näkemyksiä tämänhetkisestä valtaustilanteesta.

Valtaajat haluavat itse päättää säännöistä

Kauppakeskus Redissä sijaitsevan Kalasataman vapaakaupungin yhteisötilan peräpöydän ääressä istuu kaksi Helsingin viimeaikaisiin talonvaltauksiin osallistunutta anarkistia.

He eivät halua esiintyä jutussa omilla nimillään, koska kumpikin on mukana laittomassa toiminnassa. Heidän henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa.

Molemmat ovat olleet mukana erilaisissa anarkistiryhmissä useiden vuosien ajan. Nyt he edustavat vuoden alussa perustettua Squat Hilla-nimistä anarkistiryhmää, joka valtasi tammi-helmikuussa kaksi tyhjillään olevaa päiväkotia ja huvilan Itä-Helsingissä.

Squat Hilla pyrkii heidän mukaansa rakentamaan yhteisön, jonka ”toiminta on omaehtoista, kaikille avointa ja jonka tärkein prioriteetti ei ole raha”. Haastateltujen mukaan ryhmällä on noin 40 aktiivista jäsentä.

Heidän mukaansa Squat Hilla pyrkii luomaan yhteisön, jonka tapahtumissa ei ole ostopakkoa. ”Lipunmyynti on joustavaa ja kaikki voivat osallistua ja järjestää tapahtumia matalalla kynnyksellä”.

Esimerkiksi nuorisotilat tai Kalasataman vapaakaupungin kaltaiset yhteisötilat ovat tärkeitä, mutta tiloja tarvitaan haastateltavien mukaan enemmän. Lisäksi tilojen tulisi olla entistä tiukemmin vain käyttäjien omassa hallinnassa.

Anarkistit haluavat tukea väkivaltaisen Vasarajengin poliittisia vankeja tukikirjepajoilla – Li Andersson osallistui tukitilaisuuteen joulukuussa

Omissa tiloissaan toimijat haluaisivat itse päättää esimerkiksi aukioloajat ja toiminnan poliittisuuden asteen.

Esimerkiksi Squat Hillan helmikuussa valtaamassa Kontulan Lammikon päiväkodissa oli haastateltavien mukaan tarkoitus kirjoittaa yhdessä tukikirjeitä Unkarissa oleville poliittisille vangeille. Tämä jäi tekemättä, kun poliisi tyhjensi tilat valtaajista 19. helmikuuta noin viikon jatkuneen valtauksen jälkeen.

Squat Hillan tukikirjepajalla ”Unkarin poliittisiille vangeille” viitataan muun muassa väkivaltaiseen antifasistiseen Vasarajengiin (Hammergang), joka hyökkäsi Budapestissä viime vuoden helmikuussa kansallismielisiksi epäilemiensä kimppuun joukolla takaapäin hakaten näitä vasaroilla aiheuttaen vakavia vammoja.

Viime joulukuussa entinen opetusministeri ja Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, nykyinen EU-meppi Li Anderson osoitti kummallista suhtautumista poliittiseen rikollisuuteen osallistumalla kyseisen äärimmäisen brutaaleihin vasarahyökkäyksiin syyllistyneen Vasarajengin tukitilaisuuteen. Verorahoitteinen Yle sekä muu valtamedia vaikeni täysin Anderssonin toiminnasta. Asia tuskin oli mennyt valtamedian toimittajilta ohi, sillä esimerkiksi kansanedustajat Jani Mäkelä sekä Onni Rostila ottivat asiaan kantaa sosiaalisessa mediassa. Sen sijaan Kansalainen uutisoi laajasti kyseisestä tapauksesta.

Neuvotteluissa anarkistien kanssa on kolme isoa hidastetta

Nyt käynnissä oleva talonvaltausputki alkoi viime huhtikuussa Meilahden kartanon ulkorakennuksen valtauksella.

Kuluneen vuoden aikana Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisotyön kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen on tavannut eri ryhmien edustajia ja kuunnellut heidän toiveitaan.

Toivosen mukaan myös kaupungin tahtotila on löytää sopivia tiloja ja siten lopettaa talonvaltaukset. Toivosen mukaan viime syksynä neuvottelut Kontulan Lammikon päiväkodin tilojen vuokraamisesta Kaaoskartanon käyttöön olivat pitkällä.

Ainakin kolme asiaa kuitenkin jarruttaa sopimuksen syntymistä.

Ensinnäkin tiloja haluavalla ryhmällä on oltava virallinen oikeustoimikelpoinen toimija, eli käytännössä rekisteröity yhdistys. Tällainen löytyy sekä Kaaoskartanon että Squat Hillan taustavoimista, mutta Toivosen mukaan tämä ei yksin riitä.

”Vuokrasopimus voi olla kymmenen sivua pitkä ja siihen liittyy usein velvoitteita esimerkiksi kiinteistön ja katualueen huollosta ja kunnossapidosta. Tällaiset vastuut voivat olla monelle pienelle toimijalle liikaa.”

Toinen hidaste on sopivien ja tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen. Esimerkiksi Lammikon päiväkodin lattiapinta-ala on yli tuhat neliötä, ja tämän takia rakennuksen vuokra on noussut erittäin korkeaksi, vaikka nuorisopalvelut on luvannut tukea vuokraa ainakin aluksi.

Kolmas hidaste liittyy kaupungin eri yksiköiden välisen yhteistyön ketteryyteen ja yhteistyön sujuvuuteen anarkistiryhmien kanssa.

Kuten Kansalainen aiemmin uutisoi, niin esimerkiksi Kontulan Lammikon päiväkodin läheisyydessä asuvat paikalliset asukkaat olivat erittäin huolissaan lastensa turvallisuudesta Squat Hillan vallatessa rakennuksen. Lähteiden mukaan ”rakennuksessa tapahtui kyseenalaista toimintaa, kuten muun muassa huumeiden käyttöä ja myyntiä, järjestettiin homobileitä sekä naamioituneet anarkistit uhkailivat puukoilla paikallisia asukkaita, jotka yrittivät dokumentoida vallatussa talossa tapahtuvaa laitonta toimintaa.”

