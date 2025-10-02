Helsingin poliisi on takavarikoinut tänä vuonna jo 300 kiloa amfetamiinia

Tämän vuoden tilastoidut takavarikot ovat ajalta 1.1.–25.9.2025, mutta luvut ovat jo tässä vaiheessa pysäyttäviä.

Helsingin poliisilaitos on toimittanut Keskusrikospoliisin rikostekniseen laboratorioon tänä vuonna jo 475 kiloa takavarikoituja huumausaineita.

– Huumeet näkyvät poliisitoiminnassa päivittäin. Alfa-PVP on hallinnut julkista keskustelua huumausaineista. Helsingin poliisilaitos on kuitenkin takavarikoinut myös ennätyksellisen paljon amfetamiinia ja kokaiinia. Tilastojen muukaan Alfa-PVP ei ole syrjäyttänyt amfetamiinia, vaan huumeiden käyttö kasvaa kokonaisuutena, kertoo rikostarkastaja Kimmo Sainio.

Kannabiksen osalta aikaisempaa pienempi takavarikkomäärä ei tarkoita, että käyttö olisi vähentynyt. Takavarikointikerrat ovat kasvaneet myös kannabiksen osalta.

Poliisin tekemät takavarikot ovat yksi mittari huumausaineiden käytön kasvun arvioinnissa. Huumausaineiden käytön kasvusta Suomessa kertovat selkeimmin huumausaineisiin liittyvien kuolemien kasvu ja huumeiden kasvava määrä jätevesitutkimuksissa.

Kaikki huumausaineet tarkoittaa nimensä mukaisesti kaikkia niitä aineita, jotka on toimitettu huumausainetutkimuksiin Helsingin poliisilaitokselta Keskusrikospoliisin rikostekniseen laboratorioon.

Rikosperusteiset maastapoistamiset lisääntyneet

Ulkomaalaisten osuus huumausaineiden katu- ja verkkomyynnistä on kasvanut. Sen takia Helsingin poliisilaitos on tehostanut rikosperusteisia maastapoistoja.

Helsingin poliisi on poistanut maasta alkuvuonna 598 henkilöä. Se on 201 henkilöä enemmän kuin viime vuonna, mikä tarkoittaa 50 prosentin kasvua.

– Kasvu perustuu merkittäviltä osin valvonnan tehostamiseen ja siihen, että maasta poistot on otettu kiinteäksi osaksi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa. Ulkomaalaislain muutos on myös antanut tältä osin poliisille lisää toimivaltuuksia. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden välittömän vaarantumisen torjuntaan liittyvät maasta poistamiset ovat lisääntyneet, kertoo ylikomisario Simo Kauppinen.