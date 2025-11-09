Helsingissä kolme raiskausta

Helsingin poliisilaitos tutkii kolmea erillistä raiskausrikosta, joista kaksi ovat muodoltaan törkeitä. Kaikkien tapausten epäillyt tekijät on otettu kiinni. Lisäksi tutkittavana on epäilty törkeä vapaudenriisto.

Ensimmäinen tutkittavana oleva törkeä raiskaus on tapahtunut yksityisasunnossa Itä-Helsingissä torstain 6.marraskuuta ja perjantain 7. marraskuuta välisenä aikana. Kaksi miestä otettiin kiinni tekopaikalta perjantaina aamupäivällä. Epäiltyjä tullaan esittämään vangittaviksi. Törkeän raiskauksen lisäksi kiinniotettuja epäillään törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

Toinen tutkittavana oleva epäilty törkeä raiskaus tapahtui perjantaina 7. marraskuuta kello 21.00. Tekopaikka on ulkona Helsingin Mellunmäessä. Epäilty tekijä oli seurannut uhria lyhyen matkaa, jonka jälkeen hän oli käynyt uhriin väkisin kiinni. Poliisi epäilee, että uhri ja tekijä eivät tunteneet toisiaan. Poliisi on ottanut kiinni yhden miehen epäiltynä rikoksesta.

Näiden tapausten lisäksi poliisilla tutkittavana on viikonlopun aikana Oulunkylässä yksityisasunnossa tapahtunut perusmuotoinen raiskaus. Yksi mies on otettu kiinni teosta epäiltynä.

Epäilty törkeä vapaudenriisto Malmilla

Poliisi tutkii lisäksi lauantaina 8. marraskuuta ilmoitettua epäiltyä vapaudenriistoa. Poliisin tutkinnassa selvisi, että asianomistajaa on pidetty lukittuna yksityisasunnossa. Teosta on otettu epäiltynä kiinni yksi mies. Lisäksi hän epäillään pahoinpitelystä.

Poliisi ei tiedota rikoksen uhreista tai tekotavoista enempää uhrien suojelemiseksi sekä esitutkinnan turvaamiseksi.