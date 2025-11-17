Helsinki ilman natseja aikoo tänäkin vuonna mellakoida Töölöntorilla

Äärivasemmiston Helsinki ilman natseja-mielenosoitus aiotaan tänäkin vuonna järjestää Töölöntorilla, missä se on luvattomasti kokoontunut kahtena edellisenäkin vuonna. Molemmilla kerroilla luvaton mielenosoitus on johtanut mellakkaan ja kymmeniin putkareissuihin. Kaikki kiinniotetut ovat olleet äärivasemmistolaisia.

Ryhmä ilmoitti perjantaina kokoontuvansa tänäkin vuonna Töölöntorilla. Poliisi tuskin antaa tälläkään kertaa lupaa kokoontua kyseisellä paikalla, mutta laeista piittaamaton äärivasemmisto on silti ängennyt väkisin paikalle. Poliisi on ilmoittanut kokouksen päättyneeksi ja käskenyt joukkoa hajaantumaan, mikä tarkoittaa juridisesti mellakkaan, mikäli joukko ei hajaannu. ”Jostain syystä”, siis poliittisen suojelun takia, mitään mellakkatutkintoja ei ole koskaan aloitettukaan, vaikka päivänselvät todisteet ovat tarttuneet kymmenille kameroille.

Kansallismielisten kannalta äärivasemmiston sekoiluiltama on osa itsenäisyyspäivän viihdepuolta, sillä mitään todellista harmia ei ole koskaan aiheutunut kansallismielisten kulkueille tai kansallismielisille ylipäätään. Äärivasemmisto sen sijaan on tehnyt itsestään meemejä ennen päätymistään putkaan.

Helsinki ilman natseja -tapahtuman järjestää kommunistiseksi itsensä määrittelevä Aurora, anarkistinen A-ryhmä sekä anonyymi internetsivusto Varisverkosto.

Kansalainen kannustaa lukijoitaan matkaamaan Helsinkiin itsenäisyyspäivänä:

Suomi Herää, Helsingin Rautatientori, kello 16.00

612-soihtukulkue, Töölöntori, kello 18.30

