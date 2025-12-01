Helsinki ilman natseja ei ole tehnyt ilmoitusta poliisille – ennakoi mellakkaa?

Helsinki ilman natseja-äärivasemmistotapahtuma ei ole tehnyt poliisille ilmoitusta tapahtumastaan. Toisin sanoen mitään yhteyttä poliisiin ei ole. Aikaisempina vuosina ilmoitukset on tehty.

Tapahtuma on kuitenkin julkisissa kanavissaan ilmoittanut menevänsä tänä vuonna jälleen Töölöntorille, jossa se on kahtena aikaisempana vuonna ollut ja johtanut kymmeniin putkareissuihin. Juridisesti kyse on ollut mellakasta, sillä lain mukaan mellakka-raja ylittyy, kun poliisi antaa poistumiskäskyn, eikä sitä noudateta.

Koska tänä vuonna mitään yhteyttä poliisiin ei ole annettu, ennakoi se mellakointisuunnitelmia järjestäjätaholta, johon kuuluu kommunistinen Aurora, anarkistinen A-ryhmä sekä anonyymi internetsivusto Varisverkosto, jonka työhön kuuluu laittomien henkilörekisterien ylläpito. Kaikki nämä ryhmät ovat vasemmiston radikaalisiipeä, jotka vähintään flirttailevat laittomuuksilla. Samat ryhmät ovat myös aikaisempina mellakointivuosina toimineet järjestäjinä.

Viime vuonna äärivasemmistolaiset sekoilivat Töölöntorilla, minkä jälkeen he siirtyivät hautausmaalle hyppimään hautojen päälle ja heittelemään sankarihaudoille kynttilöitä vieviä ihmisiä tavaroilla.

Poliisi on ilmoittanut turvaavansa päivää. Käytännössä ainut ongelmia aiheuttava joukko on nimenomaan median suojelemat Helsinki ilman natseja-sekoilijat.