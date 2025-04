Helsinkiläislukion apulaisrehtori lähetti nuorille paimenkirjeen: ”Kallion lukio ei ole punavihreä”

Kallion lukion apulaisrehtori Ari-Pekka Niemi lähetti opiskelijoille epätavallisen ”paimenkirjeen”, jossa hän muistutti, että koulu on puolueeton.

Kallion lukiossa Helsingissä on alkanut keskustelu politiikasta ja koulun puolueettomuudesta. Viime viikolla koulun apulaisrehtori Ari-Pekka Niemi lähetti opiskelijoille pitkän ”paimenkirjeen”, kuten hän itse kuvailee Wilma-viestiään, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Kirjeessä todetaan, että ”Kallion lukio ei ole punavihreä oppilaitos”.

”Opiskelijoilla on Kallion lukiossa kova paine kuulua punavihreään valtavirtaan”, Niemi kirjoitti. Muunlaisia arvoja tai ajatuksia ei välttämättä uskalleta ryhmäpaineen alla tuoda esiin.

Niemen mukaan tämä paine aiheuttaa joillekin opiskelijoille ”suoranaista kärsimystä ja turvattomuuden tunnetta”.

Nostetaan vihdoin ”punavihreä kissa pöydälle”, Niemi aloitti viestinsä.

”Viestin taustalla on koulussa viime marraskuussa tehty hyvinvointikysely, jossa opiskelijoilta kysyttiin syrjinnän kokemuksista ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavista seikoista”, Niemi kertoo HS:lle. Valtavirrasta ajatuksineen poikkeavat ovat kokeneet koulussa turvattomuutta, selvisi kyselyssä. Tällaisia vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta.

”Opiskelijat eivät ole välttämättä kokeneet, että voisivat olla vapaasti oma itsensä”, Niemi tarkentaa.

Apulaisrehtori kiistää, että viestillä olisi mitään tekemistä kuntavaalien kanssa. Kunta- ja aluevaalit järjestetään sunnuntaina.

”Koulussa vallitsee stereotyyppinen kuva siitä, millainen Kallion lukiolaisen tulee olla”, Niemi sanoo.

Kirjeellä haluttiin viestiä, että koulun johto on sitoutunut irrottautumaan tästä mielikuvasta. Ei ole kuitenkaan tavallista, että apulaisrehtori kirjoittaa yhtä pitkiä ”paimenkirjeitä” . Edellisen kerran hän kirjoitti vastaavan viestin noin kaksi vuotta sitten. Silloin aiheena oli vessojen töhriminen.

Niemen mukaan turvattomuus ei näyttäydy koulun arjessa. Mitään merkittäviä välikohtauksia tai kiusaamistapauksia ei ole ollut.

”Ei tilanne ole eskaloitunut millään lailla eikä asiasta ole jatkuvaa puhetta. Opiskelijat tai huoltajat eivät ole ottaneet minuun yhteyttä tästä asiasta”, Niemi kertoo.

Niemen mukaan oppilaiden turvallisuudentunne on päinvastoin vahvistunut viime vuosina, sillä korona aiheutti turvattomuutta.

”Silloin korostui samaa mieltä ja samalla puolella olemisen tärkeys”, Niemi sanoo.

”Mitä kauemmas on menty koronasta sitä rennommin ja suhteellisuudentajuisemmin on pystytty suhtautumaan erilaisuuteen.”

Stereotypia punavihreästä Kallion lukiolaisesta ei Niemen mukaan ole uusi.

”Ajatus on ollut vallalla jo varmasti 30 vuotta. Sen takia kyselyn tulokset eivät yllättäneet”, Niemi sanoo.

Kallion lukion vaalipaneelissa keskiviikkona opiskelijoiden suvaitsemattomuus kuohahti jälleen. Oikeistopuolueiden ehdokkaiden ajatuksille naureskeltiin ja buuattiin. Paneeliin osallistui nuoria kuntavaaliehdokkaita kahdeksasta suurimmasta puolueesta.

Paneelissa keskusteltiin muun muassa ilmastonmuutoksesta ja sukupuolikäsityksistä, joissa oikeistopuolueiden näkemykset erosivat vihervasemmiston näkemyksistä.

Paneelista käyty kiivas keskustelu jatkui sosiaalisen median kanavilla, kuten Jodelissa. Paneelin väitteet kahdesta sukupuolesta ja ilmastonmuutoksesta nostettiin esille valheena ja läsnäolijat nauroivat niille.

”Tää on käynyt joka ikinen kerta kun Kalliossa on pidetty vaalipaneeli. Ota huomioon, että koulussa on paljon sukupuolivähemmistöön kuuluvia. Tollaset kommentit väheksyy heidän ihmisoikeuksiaan joten totta kai ne herättää reaktioita”, Jodelissa kirjoitettiin nimettömästi.

Myös Jodelissa keskustelu ajautui nopeasti tuomitsemaan niitä, jotka ajattelevat eri tavalla tai edes ymmärtävät erilaisia näkemyksiä.

