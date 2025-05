Henkirikokset lisääntyivät 400 prosenttia Kanariansaarilla vuonna 2025 – väkivaltarikollisuus on kasvanut nopeasti

Väkivaltarikollisuus on lisääntynyt voimakkaasti Kanariansaarilla, henkirikokset, murhayritykset ja seksuaalirikokset ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kokonaisrikollisuus on vähentynyt.

Espanjan sisäministeriön julkaisemien ja La Rázonin siteeraamien viimeisimpien rikostilastojen mukaan saarilla kokonaisrikokset vähenivät 3,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna – mutta tämän taakse kätkeytyy huolestuttavaa nousua vakavimmissa rikosryhmissä.

Henkirikokset Espanjan saaristossa lisääntyivät huikeat 400 prosenttia, ja vuoden 2024 alun kahdesta tapauksesta on tänä vuonna noussut kymmeneen. Myös henkirikosten yritykset lähes kaksinkertaistuivat, ja niiden määrä kasvoi 87,5 prosenttia 15 rekisteröidyssä rikoksessa. Seksuaalirikokset, joihin liittyi penetraatio, lisääntyivät 11,1 prosenttia, ja niiden määrä nousi 60 tapaukseen vuoden 2025 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Huumekauppa kasvoi myös jyrkästi, 21,4 prosenttia, ja raportoituja tapauksia oli 210. Nämä suuntaukset viittaavat turvallisuustilanteen heikkenemiseen tietyillä alueilla, vaikka tavanomaiset rikokset, kuten ajoneuvovarkaudet (-14,6 prosenttia) ja väkivalloin tehdyt ryöstöt kodeissa ja yrityksissä (-11,1 prosenttia), vähenevät edelleen. Myös tietoverkkorikollisuus väheni (-10,9 prosenttia), ja digitaalisia rikoksia kirjattiin 4 047 kappaletta.

Espanjan kokonaisrikollisuus väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,8 prosenttia. Henkirikokset vähenivät 11,6 prosenttia, mutta murhayritykset lisääntyivät lähes 20 prosenttia – samoin kuin Kanariansaarilla.

Omaisuusrikokset vähenivät 5,3 prosenttia, ja ne ovat edelleen yleisin tavanomainen rikostyyppi, sillä niiden osuus on kaksi viidestä rikoksesta maassa.

