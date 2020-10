Henkirikos Turussa – epäilty vangittu

Stålarminkadun väkivallantekijä on vangittu murhasta epäiltynä.

Perjantaina 30.9 Turun Stålarminkadulla tapahtui henkirikos. Teosta epäilty vangittiin perjantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

Teon jälkeen uhri poistui tekoasunnosta pihalle viereisen päiväkodin läheisyyteen, josta hänet siirrettiin sairaankuljetukseen. Uhri menehtyi myöhemmin.

Epäilty tekijä otettiin kiinni tapahtumapaikalta yksityisasunnosta. Epäilty on 1993 syntynyt ulkomaalaistaustainen mies .

Tutkinta on vasta aluillaan. Asiassa on yhä osallisia ja todistajia kuulematta, minkä takia poliisi ei tarkemmin kommentoi tapahtumien kulkua. Tekoa tutkitaan tällä hetkellä murhana, mutta poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi sitä, millä perusteella teko luokitellaan murhaksi. On myös mahdollista, että rikosnimike vielä muuttuu tutkinnan aikana.