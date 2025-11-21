Henkirikos yksityisasunnossa Espoossa

Täysi-ikäinen mies kuoli epäillyn henkirikoksen uhrina tänään aamulla. Länsi-Uudenmaan poliisi otti rikoksesta epäillyn kiinni.
Poliisi sai tehtävän Espoon Kattilalaaksoon perjantaiaamuna 21.11. noin kello 6.45. Yksityisasuntoon sijoittuneelle tehtävälle lähti useiden poliisipartioiden lisäksi ensihoidon yksiköitä.
Partiot saapuivat asuntoon, jossa yhteen henkilöön oli kohdistettu väkivaltaa teräasetta käyttäen. Uhri kuoli vammoihin. Hän oli täysi-ikäinen mies.
Asunnon edustalta poliisi otti kiinni yhden täysi-ikäisen henkilön, jonka epäillään aiheuttaneen uhrin kuoleman. Tämän hetken tietojen mukaan asunnossa oli tapahtumahetkellä uhrin ja epäillyn lisäksi yksi henkilö, jonka osallisuutta tapahtumiin selvitetään. Myös tapahtumien tarkempi kulku selviää tutkinnan edetessä.
Tutkinta jatkuu kuulusteluin ja puhutuksin
Tapahtumapaikan tekninen tutkinta on kesken. Seuraavaksi tutkinta jatkuu kuulusteluin ja puhutuksin. Rikosnimike tutkinnassa on tällä hetkellä tappo, mutta nimike voi tarkentua tutkinnan edetessä.
