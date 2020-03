Herbert Kickl turvapaikkajärjestelmästä: ”Vapaan matkustelun sijaan – No Way!”

Kreikan tilanne on dramaattinen, eikä ole liioiteltua puhua hyökkäyksestä EU:n ulkorajoilla, kirjoittaa Itävallan edellinen sisäministeri Herbert Kickl kolumnissaan Junge Freiheit-lehdessä. Hän vaatii turvapaikkajärjestelmän täydellistä uudistamista.

Turkki käy hybridisotaa EU:ta vastaan, muistuttaa Itävallan edellinen sisäministeri Herbert Kickl (Itävallan Vapauspuolue, Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) ja viittaa Turkin päätökseen avata Kreikan ja Bulgarian vastaisen rajansa maassa oleskeleville siirtolaisille.

– Hybridisodan tavoitteena on horjuttaa aluksi Etelä-Eurooppaa ja sitten koko unionia. Nyt ulkorajojen läpi murtautumista yrittävien lisäksi on olemassa vielä miljoonien ihmisten potentiaalisesti liikkeelle lähtevä väkijoukko. Se suuntaisi hyvin todennäköisesti matkansa myös kohti Eurooppaa, pahimmassa tapauksessa väkivaltaa käyttäen, jos vain rajalla jo oleva etujoukko päästetään läpi ja suostutaan Erdoğanin vaatimuksiin, Kickl toteaa.

Laiton maahanmuutto kannattaa, FPÖ-poliitikko toteaa ja muistuttaa sen olevan Angela Merkelin viesti kaikille tämän maailman ihmissalakuljettajille ja heidän asiakkailleen. Tätä viestiä myös Turkin Erdoğan hyödyntää.

– Euroopan ovi on taas raollaan kuten v uonna 2015. Merkel puhuu lapsista ja salaa sen, että heidän perässään tulevat tietysti myös heidän äitinsä, isät, veljet ja sedät. Saksan liittokansleri pelaa Turkin presidentin etujen mukaisesti tämän pussiin. Se on uusintarikollinen Merkelin uusin rötös ja hanke eurooppalaisten vahingoittamiseksi.

Jos Euroopan ovi onkin taas maahanmuuttajille raollaan, se tulee olemaan raollaan myös Euroopan sisällä EU-jäsenmaissa. Brysselin hallinto ei ole luopunut alkuperäisistä tavoitteistaan. Kickl haluaa muistuttaa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin EU-puheenjohtajakautensa alussa korostamasta teemasta: maahanmuuttajien jakaminen EU:ssa.

– Se on hänen tärkein projektinsa ”Green Dealin” lisäksi. Tämä tarkoittaa, että nyt suunnitellaan näennäisiä torjuntatoimia, mutta maahanmuuttajien pakkojako on tulossa, ei tosin heti tai kyökin ovesta, mutta se on varsinainen päämäärä.

Kickl peräänkuuluttaa nyt aivan toisenlaisia toimia kuin maahanmuuttajien päättymätön vastaanottaminen ja jakaminen jäsenvaltioihin. On taisteltava järjestäytynyttä ihmissalakuljetusrikollisuutta vastaan. Hän viittaa Australian maahanmuuttopolitiikkaan: siellä yhdelläkään venepakolaisella ole pienintäkään mahdollisuutta saada oleskelulupaa.

– Raja-alueilla ja lähtömaissa sekä mahdollisissa kolmansissa maissa on kaikkia kanavia pitkin – sähköisistä lentolehtisiin ja kovaäänisiin – välitettävä yksinkertaista viestiä: ”No way! Ei kannata edes yrittää! Teillä ei ole mitään mahdollisuuksia! Eurooppa on linnake!”

EU-maiden olisi joka tapauksessa valmistauduttava maahanmuuttajarynnäkköön pitämällä laajoja rajapuolustusharjoituksia.

– Sellainen yhteinen sotilaiden ja poliisien harjoitus pidettiin jo kerran menestyksekkäästi Itävallassa vuonna 2018 ollessani tuolloin sisäministerinä. Samalla lähetimme maailmalle selkeän viestin valmiudesta puolustaa rajojamme. Emme kykene hallitsemaan tilannetta, jos vain pyörittelemme peukaloitamme. Poliitikkoina velvollisuutemme on suojella maamme väestöä kaikin tarvittavin keinoin.

EU on Kicklin mukaan joka tapauksessa perustavaa laatua olevan päätöksen edessä. Turvapaikkajärjestelmä on uudistettava perinpohjaisesti.

– Nykytilanteen lisäksi EU:n olisi jo kauan sitten pitänyt ratkaista kiireellisen periaatekysymys: Jatkammeko edelleen ehostusnikkarointia vai rakennammeko koko turvapaikkajärjestelmän uudelle pohjalle?

Samalla on ratkaistava kysymys, halutaanko käsitteistö selventää ja tuoda järjestystä nykyisin vallalla olevaan kaaokseen. Nykyinen käsitteistö aiheuttaa sekaannusta, sillä Kicklin mukaan poliittisessa keskustelussa ja mediassa sotketaan ja hämärretään käsitteitä.

– Kaikkien maahanmuuttajien selitetään olevan pakolaisia. Sitten väitetään Geneven pakolaissopimuksen suojelevan heitä kaikkia – jopa silloin kun he ovat kulkeneet useiden turvallisten maiden halki valitsemaansa maahan, jossa he vasta jättävät turvapaikkahakemuksen. Tämä ei ole taatusti pakolaissopimuksen hengen mukaista.

Kickl haluaa palauttaa turvapaikkajärjestelmän alkuperäisen ajatuksen mukaiseksi. Koko järjestelmä on saatava vuoden 2020 reaalitodellisuuden tasalle panostaen samalla selkeään ”maanosan sisäisen paon” strategiaan.

– Nykymaailmaan eivät sovellu enää viime vuosisadan puolivälistä peräisin olevat menettelyt, jotka laadittiin alun perin silloisten itäblokin diktatuurien toisinajattelijoita varten. Niitä ei oltu tarkoitettu kansainvaelluksen tavoin liikkeelle lähteviä ihmismassoja varten. Siksi tarvitaan ”mantereen sisäisen paon” vaihtoehtoa. Se tarkoittaa sitä, että turvapaikan voi saada enää vain samalta mantereelta, josta maahanmuuttaja on lähtöisin.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että saadakseen turvapaikan Euroopasta pitää henkilön olla joutunut vainon kohteeksi Euroopan välittömässä naapurimaassa tai sitten hänellä ei ole ollut mitään realistista mahdollisuutta hakea suojaa maasta, joka olisi lähempänä lähtömaata kuin EU. Tämä menettely on täysin Geneven pakolaissopimuksen normien mukaista, Herbert Kickl muistuttaa.

Muutettu otsikkoa 25.3 klo 16:50