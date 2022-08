Hiili on palaamassa takaisin ennätysvauhtia

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) viimeisin ennuste osoittaa, että fossiilisista polttoaineista epäpuhtain ja Puolan energialähteitä edelleen hallitseva polttoaine on tekemässä suurta maailmanlaajuista paluuta.

Hiilipulaa koskevat raportit eivät rajoitu vain Puolaan, vaan hiilen kysyntä maailmanmarkkinoilla käy nyt todella kuumana.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan vuonna 2022 maailmassa kulutetaan 8 miljardia tonnia hiiltä, mikä on 0,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 ja vastaa vuoden 2013 ennätyskulutusta. IEA:n mukaan tuo ennätys rikotaan ensi vuonna.

Ennätyskulutus on johtunut pandemian jälkeisestä elpymisestä. Viime vuonnakin hiilestä tuotetun energian määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna. Kysyntä kasvaa myös siksi, että valtiot pyrkivät eroon venäläisestä kivihiilestä, joka on nyt tuontikiellossa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Myös taloudellinen noususuhdanne ja Intian erittäin kuuma kesä, joka on lisännyt ilmastointi- ja jäähdytystarpeita, ovat lisänneet sähkönkulutusta. Kiinan talouden odotettu elpyminen tämän vuoden jälkipuoliskolla lisää sähkön kysyntää entisestään.

Hiilen kulutuksen odotetaan Yhdysvalloissa laskevan 4 prosenttia, mutta Euroopassa se on palaamassa voimakkaasti. Ennusteiden mukaan kulutus kasvaa 7 prosenttia, sillä Saksa, Itävalta, Ranska, Alankomaat ja Puola luopuvat kaivosten sulkemisesta ja hiilivoimaloiden käytöstä poistamisesta.

Kaikki tämä tarkoittaa hintojen nousua. Vielä helmikuussa hiilen hinta oli alle 200 dollaria tonnilta. Viime perjantaina kivihiilen hinta nousi Euroopan tärkeimmissä satamissa 340 dollariin tonnilta. Ei ihme, että puolalaiset kivihiilen tuottajat etsivät keinoja hyödyntää mahdollisesti vilkastuvia vientimarkkinoita.

Nyt on hyvä aika myydä hiiltä, mutta ei niinkään hyvä aika niille, jotka ovat riippuvaisia hiilen kulutuksesta, olipa kyse sitten kotitalouksien lämmityksestä tai hiilivoimaloista. Aika ei ole hyvä myöskään ympäristönsuojelijoille, jotka näkevät fossiilisten polttoaineiden aiheuttavan hiilidioksidipäästöjen nousun ja mahdollisesti heikentävän pyrkimyksiä hillitä ilmastonmuutosta.

YK:n tavoitteena oli vähentää hiilen käyttöä 6 prosenttia vuosittain. Tämä toteutui vasta pandemian seurauksena. Vuonna 2022 tätä tavoitetta ei saavuteta.

On erittäin ironista, että sunnuntaina tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Winston Churchill päätti amiraliteetin ensimmäisenä lordina ollessaan korvata kivihiilen öljyllä Britannian laivaston polttoaineena. Jo tuolloin hiili näytti olevan polttoaine, jolla ei ollut tulevaisuutta ja joka oli vähemmän tehokas kuin muut. Öljy, uusiutuvat energialähteet ja kaasu näyttivät todellakin päihittäneen hiilen, mutta hiili on edelleen hallitsevassa asemassa. Tänä vuonna hiilen ennätysmäinen kysyntä on pääosin Putinin ja hänen sotansa ansiota.

Lähde: Remix