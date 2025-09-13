Eurooppa Maahanmuutto Politiikka

Historian suurin mielenosoitus Lontoossa: Britit vyöryivät kaduille vastustamaan hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa

13.9.2025 21:00
Lisää kommentti
Nina Metsälä
677 Katselukertoja
Kuvakaappaus Youtube.

Britit osoittivat mieltään Lontoossa vaatiakseen sananvapauden palauttamista ja maahanmuuttopolitiikan kiristämistä. Tommy Robinson julisti vallankumouksen alkaneeksi, ja Eva Vlaardingerbroek syytti eliittiä kansan pettämisestä.

Tänään Lontoon kaduille kokoontui satojatuhansia ihmisiä osoittamaan mieltään hallituksen avokätistä maahanmuuttopolitiikkaa ja sananvapauden tukahduttamista vastaan.

Helikopterikuvissa näkyy valtavia väkijoukkoja, mutta osallistujamääristä on esitetty ristiriitaisia arvioita. Metropolitan Police arvioi osallistujia olleen hieman alle 110 000, kun taas tapahtuman järjestäjä Tommy Robinson väittää osallistujia olleen “miljoonia”.

Hollantilainen aktivisti Eva Vlaardingerbroek puolestaan julisti, että “KOLME MILJOONAA” ihmistä oli mukana.

Vlaardingerbroek puolestaan piti väkevän puheen, jossa hän syytti eliittiä sodan julistamisesta kansaa vastaan ja kehotti vastarintaan.

“Tämä on Britannian historian suurin mielenosoitus. Maa on vihdoin herännyt. Olemme odottaneet vuosikymmeniä. Kaikki ovat pelänneet. Brittiläiset eivät enää pelkää. Tämä ei katoa. Isänmaallisuus on tulevaisuus,” sanoi Robinson.

“Ihmisiä on valtavasti. Jokainen katu Lontoon keskustassa on täynnä isänmaan ystäviä. Kipinä on syttynyt. Vallankumous on alkanut.”

Robinsonin mukaan mielenosoitus on suunnattu sananvapauden alasajoa ja vallanpitäjiä vastaan – niitä, joiden olisi pitänyt johtaa maata, mutta jotka hänen mukaansa “luovuttavat sen maahanmuuttajille”.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta:
Britannia: Maahanmuuttajahotellilla puhkesi väkivaltaisia mielenosoituksia, kun turvapaikanhakijaa syytetään tyttöön ja naiseen kohdistuneista seksuaalirikoksista
”Shokkitilasto” – joka kolmas britti kannattaa maahanmuuttovastaisia mielenosoituksia
Ranskan mielenosoitukset muuttuivat kapinaliikkeeksi – 80 000 poliisia mobilisoitu kaduille
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset