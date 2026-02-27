Itävallassa poliisiasema muuttaa muutamien viikkojen kuluessa Adolf Hitlerin synnyinkotiin Itävallan Braunau am Innin kaupungissa. Hitlerin synnyinkoti on ollut vuosien ajan tyhjillään.
Päätös tehtiin jo vuonna 2019, ja Itävallan sisäministeri Karl Nehammer perusteli sitä sillä, että poliisit ovat perusoikeuksien ja vapauksien suojelijoita. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.
Adolf Hitler syntyi Braunaussa, silloisessa Itävalta-Unkarissa vuonna 1889. Kaupunki sijaitsee Itävallan ja Saksan rajalla.
Der Spiegel kirjoittaa, että Itävalta on pyrkinyt ”neutralisoimaan” Hitlerin synnyinkotia jo aiemmin. Rakennuksen julkisivu on esimerkiksi uudistettu.
Päätös on herättänyt laajasti kritiikkiä paikallisissa.
Mielipidemittausten mukaan vain pieni vähemmistö tuki hallituksen suunnitelmia. Enemmistö olisi halunnut rakennukseen esimerkiksi anti-fasismiin tai rauhan edistämiseen liittyvää toimintaa, Der Spiegel kirjoitti vuonna 2023.
”Poliisiasema on ongelmallinen, koska poliisi on velvoitettu suojelemaan sitä, mitä valtio haluaa. [Hallinnon] vastustaminen poliisin sisällä on harvinainen ilmiö”, Holokaustin uhreja edustavan järjestön jäsen, kirjailija Ludwig Laher sanoo lehden tuoreessa artikkelissa.
Laher kertoo, että idea rakennuksen muuttamisesta kansainvälisen rauhantyön edistämisen keskukseksi sai ”paljon tukea”.
Maan hallitus on perustellut poliisiaseman sijoittamista rakennukseen myös sillä, että se ehkäisisi uusnatsien kokoontumisia rakennukselle.
Vuodesta 2011 tyhjillään olleen rakennuksen purkaminen ei ollut vaihtoehto. Se olisi voinut vaikuttaa siltä, että Itävalta olisi pyrkinyt poispyyhkimään ikävää historiaansa. Rakennus on myös laissa suojeltu.