Hizbollahin epäillään iskevän Yhdysvaltain sisällä

Libanonilainen Hizbollah-järjestö voi mahdollisesti toteuttaa iskuja Yhdysvaltain sisällä, kertoo maan tiedustelu.

Yhdysvaltain tiedustelu kuitenkin epäilee, että Hizbollah iskee todennäköisesti ensin Yhdysvaltain henkilöstöön Lähi-idässä. Mahdollisia iskuja epäillään myös kohdistuvan Yhdysvaltain ulkomailla olevaan henkilöstöön. Mahdollisena syynä katsotaan olevan Israel-Hamas sodan eskaloituminen Lähi-idässä.

Hizbollahilla on laaja ulkomailla toimiva verkosto, jonka jäseniä on soluttautunut muun muassa Yhdysvaltoihin. Heillä uskotaan olevan riittävästi kapasiteettia toteuttamaan iskuja maan sisällä. Yhdysvalloissa onkin pidätetty henkilöitä, joilla uskotaan olevan yhteyksiä Hizbollahin ulkomailla toimivaan organisaatioon. Heiltä saatujen tietojen mukaan libanonilaisjärjestöllä on pitkäaikaisia tavoitteita toimia Yhdysvaltojen sisäpuolella.

Hizbollahilla on hallussaan suuri arsenaali raketteja sekä muuta sotakalustoa, mikä tekee siitä paljon vaarallisemman toimijan Lähi-idässä verrattuna muihin paikallisiin järjestöihin. Iranin arvioidaan rahoittavan Hizbollahia noin miljardin dollarin edestä.

Toistaiseksi Hizbollah on vältellyt suurempia yhteenottoja Yhdysvaltain ja Israelin joukkojen kanssa. Molemmat Israel ja Hizbollah ovat vakuuttaneet että he eivät tahdon sodan eskaloituvan, mutta ovat siitä huolimatta vannoneet puolustavansa itseään, mikäli toinen osapuoli hyökkää.

Lähde: The Daily Wire, Politco