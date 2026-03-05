Hoitaja pahoinpiteli 4-vuotiaita lapsia päiväkodissa Helsingissä

Helsinkiläisen päiväkodin työntekijä pahoinpiteli 4-vuotiaita lapsia hoitopäivien aikana tammi-helmikuussa 2023. Tekoaikaan 43-vuotias nainen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen.

Hoitaja löi, tukisti ja kuristi lapsia – kiisti rikokset

Kaikkien kolmen lapsen äidit kertoivat oikeudessa, että lapset näkivät painajaisia sen jälkeen, kun olivat aloittaneet kyseisen hoitajan ryhmässä. Lapset sanoivat itkien, etteivät halua mennä hoitoon.

Lopulta lapset kertoivat vanhemmilleen hoitajan väkivaltaisesta käytöksestä.

Hoitaja kiisti rikokset. Hän kertoi työskennelleensä 11 vuoden ajan varhaiskasvatuksessa, kaikkiaan noin 30 eri päiväkodissa.

Hovioikeus ei muuttanut ehdollista tuomiota

Käräjäoikeus luotti kolmen eri perheen kertomuksiin hoitajaa enemmän. Oikeuden mukaan oli epäuskottavaa, että 4-vuotiaat lapset olisivat kyenneet johdonmukaisesti ja useina eri kertoina valehtelemaan vastaavalla tavalla, tai varsinkaan muodostamaan keskenään yhdenmukaisia tarinoita.

Oikeus huomioi myös, että päiväkodilla kesti tovi tarttua vakavaan epäilyyn. Se voi osaltaan selittää, miksi hoitajan työura oli nuhteeton. Toisaalta moitteeton työhistoria ei sekään sulje pois väkivaltaa.

– Näytön perusteella myöskin päiväkodin johdolla on kestänyt jonkun aikaa ryhtyä toimenpiteisiin ja ylipäätään suhtautua vakavasti tapahtumiin, minkä vuoksi on oletettava, että kynnys epäillä pahoinpitelyjä voi olla jokseenkin korkea päiväkodissa, käräjäoikeus arvioi.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi naisen 55 päiväksi ehdolliseen vankeuteen kolmesta pahoinpitelystä. Kolmelle lapselle hoitajan täytyy korvata 1 000 euroa kullekin tekojensa aiheuttamasta kärsimyksestä.

Hoitaja valitti tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan 5. maaliskuuta antamallaan tuomiolla muuttanut ratkaisua.

Lähde: Iltalehti