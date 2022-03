Hoitajalakko alkaa huomenna, suojelutyöstä ei vielä sopimusta

Hoitajalakon alkaminen varmistui keskiviikkona, kun työntekijäjärjestöt hylkäsivät valtakunnansovittelijan esityksen. Näkemysero palkankorotuksista oli liian iso.

25 000 hoitajaa aloittaa kaksi viikkoa kestävän lakon 1.4. perjantaiaamuna. Lakko ei koske terveyskeskuksia eikä työterveyttä.

Lakossa on mukana kuusi sairaanhoitopiiriä: Helsinki ja Uusimaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Sairaanhoitopiirien vastuulla on oman alueensa erikoissairaanhoito. Lakon piirissä on myös kuntien omistamia sote-liikelaitoksia. Leikkaussaleja suljetaan ja kiireettömiä leikkauksia siirretään, Suomen suurin sairaanhoitopiiri HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) sulkee 80 leikkaussalia. HUSissa on 140 leikkaussalia.

Lakossa ovat mukana Suomen lähi- ja perushoitajien liitto Super ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan järjestö Tehy. Tehyn suurin ammattiryhmä ovat sairaanhoitajat.

Lisää palkkaa ja paremmat työehdot

Hoitoalalla on työvoimapula, joka on vain pahentunut koronapandemian aikana. Alan vetovoima on hiipunut samaan aikaan, kun väki vanhenee ja hoitajia tarvittaisiin entistä enemmän. Hoitajaliitot vaativat alalle viiden vuoden ”pelastusohjelmaa” eli käytännössä palkkaohjelmaa, joka tarkoittaisi palkkatason nostamista 3,6 % vuosittain normaalien noin kahden prosentin sopimuskorotusten lisäksi.

Työnantajapuoli tarjosi viime torstaina kunta-alalle kahden vuoden sopimusta, jossa palkat olisivat nousseet ensimmäisenä vuonna kaksi prosenttia ja toisena vuonna vähintään 1,9 prosenttia. Työntekijöille tarjous ei kelvannut.

Lähes kaikki kiireetön hoito joudutaan siirtämään lakon jälkeiseen aikaan. Potilaat saavat tiedon peruutetuista ajoista tekstiviestillä tai puhelimitse.

”Torstaista 31.3. lähtien perumme aikoja ja tiedotamme potilaille ajan peruuntumisesta tekstiviestillä tai soittamalla. Koska lakon kesto ei ole tiedossa, perumme aikoja vähitellen. Tämän vuoksi on mahdollista, että peruutus tulee vasta edellisenä päivänä”, kertoo HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Jos suojelutyöstä sopiminen ei etene, kansalaisten henki ja terveys on vaarassa

Lakon ulkopuolelle jää suojelutyö. Suojelutyöllä tarkoitetaan välttämätöntä hoitoa, jolla turvataan potilaiden henki ja estetään vakava vammautuminen.

Suojelutyöhön kuuluvat esimerkiksi tehohoito ja keskosten ja vastasyntyneiden tehohoito, päivystys ja synnytykset. Suojelutyötä ovat myös dialyysihoidot, välitöntä hoitoa vaativat syöpähoidot sekä tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito.

Suojelutyön tekemisestä neuvotellaan paikallisesti työntekijöiden ja työnantajien kesken. Neuvottelut on jo aloitettu ja niitä voidaan jatkaa myös sen jälkeen, kun lakko on alkanut.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n mukaan suojelutyöstä sopiminen ei etene. – Lakot ovat alkamassa perjantaina, mutta saatujen tietojen mukaan Tehyn keskuslakkolautakunta on osoittanut yksipuolisesti annettavan, täysin riittämättömän suojelutyöresurssin. Mistään neuvottelusta ei voi puhua, kertoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

– Työntekijöillä on oikeus osallistua lakkoon. Lakkojärjestön vastuulla on kuitenkin osallistua suojelutyöhön, jotta kansalaisten hengen ja terveyden kannalta tärkeät palvelut turvataan. Järjestöjen lakkoilmoituksessa antama lupaus suojelutyön antamisesta ei ole toteumassa, ja tällä voi olla erittäin dramaattisia vaikutuksia potilaiden hoitoon, sanoo Nybondas-Kangas.

Myös lakossa mukana olevien kuuden sairaanhoitopiirin johtavat ylilääkärit ovat ilmaisseet yhteisen huolensa potilaiden hengen ja terveyden vakavasta vaarantumisesta.Ylilääkäreiden tiedotteen mukaan työntekijäjärjestöjen paikallisissa neuvotteluissa esittämä suojelutyöresurssi on riittämätön turvaamaan välttämättömän kiireellisen hoidon. Uhattuna on erityisesti päivystysten ja päivystystä tukevien vuodeosastojen hoito, mikä vaarantaa kiireellisen hoidon toteuttamisen.

Erikoissairaanhoidon asiantuntijoina olemme antaneet työntekijäjärjestöjen käyttöön tarkat arviot kriittisten toimintojen turvaamiseen tarvittavasta henkilöstöstä. Näkemyksemme mukaan asiantuntija-arviota ei ole kuunneltu, mikä voi pahimmillaan johtaa potilaiden hengen ja terveyden vaarantumiseen.

Tiedotteen allekirjoittajina ovat Markku Mäkijärvi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri; Jyrki Jalkanen, Jyväskylän Sairaala Nova; Juhani Sand, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri; Terhi Nevala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri; Olavi Airaksinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Mikko Pietilä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

TAYSin mukaan 400 vuodepotilasta ja syöpäpotilaita uhkaa jäädä lakossa suojelutyön ulkopuolelle

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa TAYSissa työnantajan ja työntekijöiden näkemykset suojelutyön määrästä ovat kaukana toisistaan. Johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan tilanne lakon aikana tulee olemaan erittäin vaikea.

– Meillä tulee olemaan noin 400 potilasta osastoilla, joissa ei ole suojelutyötä. Käytännössä on erittäin huonot edellytykset potilaita hoitaa ja siirtää. Tämä kuvaa sitä, miten vakava tilanne huomenna on.

Sandin mukaan kaikki mahdolliset potilaat kotiutetaan. Lopuille yritetään saada suojelutyötä. Vielä on epävarmaa, tuleeko liittoon kuulumattomia töihin. Työnantaja ei saa kysyä ammattiliittoon kuulumisesta eikä lakkoon osallistuvien määrää tiedetä.

Lakko vaikuttaa myös päivystykseen, jonka Sand ennakoi olevan perjantaina ja viikonloppuna poikkeuksellisen ruuhkainen.

– Kaikki vähänkään lievemmät sairastumiset ja vammat pitää nyt kaikin keinoin pyrkiä hoitamaan kuntien kiirevastaanotoilla. Myös työterveyshuollon pitää olla normaalia laajemmin mukana akuuttien, pienempien sairastumisten hoidossa.

Hoitoon hakeutumisessa tarvitaan nyt entistä tarkempaa harkintaa. Vakavissa oireissa ja henkeä uhkaavissa tilanteissa on kuitenkin edelleen syytä ottaa välittömästi yhteyttä 112:een, Sand muistuttaa.

Johtajaylilääkäri on huolissaan myös leikkausta vaativista päivystystapauksista.

– Kyllä meillä on leikkaussaleja päivystystoimenpiteitä varten. Mutta jos kävisi huonompi tuuri ja tulisi useampia liikenneonnettomuuksia ja paljon loukkaantuneita yhtä aikaa, sellaiseen ei ole varautumista.

Tehohoidossa ja synnytysosastoilla ei ole lakon aikana normaalia määrää henkilökuntaa, eli poikkeustilanteissa sielläkin voi Sandin mukaan tulla ongelmia.

Lähteet: KT, Tehy, Super, Yle, HUS